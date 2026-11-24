국민의힘 충남도당이 김철환(사진) 천안시의원에게 당원권 정지 2년의 중징계 처분을 내렸다. 김 의원은 징계 과정에서 충분한 방어권을 보장받지 못했다며 법적 대응에 나섰다.

24일 김 의원 등에 따르면 국민의힘 충남도당 윤리위원회는 지난 16일 김 의원에 대한 당원권 정지 2년의 징계를 의결했다.

도당 윤리위는 김 의원이 공개된 사회관계망서비스(SNS)에 당원협의회 운영위원장과 관계자를 특정할 수 있는 내용을 게시하고 비하·모욕적 표현을 사용해 당의 위신을 훼손했다고 판단했다.

김 의원은 징계 결정 과정에 절차적 문제가 있다며 이날 대전지법 천안지원에 징계 효력정지 가처분을 신청했다.

김 의원은 징계의 근거가 된 자료를 제공받지 못한 상태에서 소명 절차에 임하는 등 충분한 방어권을 보장받지 못했다고 주장했다. 소명에 주어진 시간도 30분에 불과했으며 소명 당일 중징계가 결정됐다는 것이 김 의원의 설명이다.

김 의원은 법원에 가처분을 신청한 것과 별도로 국민의힘 중앙윤리위원회에도 이의신청을 할 예정이다.

김 의원은 “이번 징계는 절차상 하자가 있었다고 판단한다”며 “정해진 절차에 따라 차분히 바로잡겠다”고 말했다.

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