한국공항공사는 영국 런던 웨스트민스터 국회의사당에서 열린 ‘2026 그린애플 어워드’ 시상식에서 에너지 관리 부문 금상을 수상했다고 24일 밝혔다.

그린애플 어워드는 영국 비영리 환경단체인 ‘The Green Organisation’이 1994년부터 매년 주관하는 국제 친환경 시상식이다. 전 세계 기업·정부·지자체 등에서 연간 평균 700개 이상의 프로젝트가 참가하며 20개 부문에서 환경보호와 지속가능성 우수 사례를 선정해 시상한다.

23일(현지시간) 영국 런던 웨스트민스터 국회의사당에서 열린 2026 그린애플 어워드 시상식에서 한국공항공사 직원들이 금상을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다.

공사는 2023년 혁신 부문 특별상, 2024년 에너지절약 부문 금상, 2025년 탄소 감축 부문 금상에 이어 에너지 관리 부문에서 성과를 인정받으며 친환경 공항 운영 역량을 입증했다.

공사는 재생에너지 확대와 고효율 설비 도입 등 친환경 에너지 전환 로드맵을 수립해 2030년까지 태양광 발전설비(목표 용량 20.7MW)를 구축하고 있다.

또 공항 내 지상 조업 장비의 전동화 지원을 위한 전용 특수충전기를 지난해 12월에 자체 개발해 설치를 확대하고 있다. 지속가능항공유(SAF)를 사용하는 항공사에 대한 지원 등 공항 운영부터 항공산업 전반에 이르기까지 친환경 에너지 전환을 위한 노력을 이어가고 있다.

그린애플 어워드 금상 상장 및 상패

지속가능항공유는 폐식용유, 동·식물성 기름 등 화석연료가 아닌 원료로 만들어 기존 항공유보다 탄소 배출을 최대 80%(전 과정 기준) 줄일 수 있는 항공유다.

공사는 이번 수상을 계기로 에너지 관리 분야의 우수 사례를 더욱 발전시키고, 지속 가능한 공항 운영을 위한 책임과 역할을 강화해 나갈 계획이다.

김원준 한국공항공사 사장은 “안전하고 편리한 공항 운영을 유지하며 에너지 효율을 높이기 위한 노력을 국제적으로 인정받아 뜻깊다”며 “신재생에너지 확대와 에너지 관리 고도화를 통한 항공산업의 탄소중립 달성을 위해 앞으로도 최선을 다하겠다”고 말했다.

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