KBS 2TV 예능 프로그램 ‘말자쇼’ 화면 캡처

방송인 이현이가 엄마로서 느끼는 미안함과 두 아들을 키우며 겪은 현실적인 육아 고충을 털어놨다.

이현이는 지난 23일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘말자쇼’에 출연해 육아에 대한 솔직한 생각을 전했다.

이날 정범균은 이현이를 중학교 시절 전교 1~2등을 했으며 이화여자대학교 경제학과를 졸업한 재원이라고 소개했다. 김영희 역시 유튜브를 비롯해 6개가 넘는 프로그램에 출연하면서 축구까지 잘한다며 감탄했다.

그러나 정작 이현이는 자신의 부족한 점이 많다며 겸손한 모습을 보였다. 그는 “일을 하다 보니까 살림도 못하고 육아도 못하고 엄마로서 굉장히 부족하다”고 털어놨다.

스스로 생각하는 엄마 점수는 100점 만점에 60점이었다. 이현이는 “시간을 계산해 보니까 일주일에 아이들이랑 앉아서 보내는 시간이 몇 시간 안 되더라. 절대적인 시간이 줄어서 미안하다”고 말했다. 일과 육아 중 무엇이 더 힘드냐는 질문에도 육아를 꼽으며 두 아들을 키우는 엄마로서의 고민을 드러냈다.

아들들을 키우면서 달라진 자신의 성격에 대해서도 언급했다. 이현이는 “저는 아들이 맞는 것 같다. 원래 성격이 섬세하지 못해서 아들 혼날 때 진짜 무섭게 혼낸다”고 말했다.

이어 “다신 안 볼 사람처럼 눈앞에 있는 걸 집어서 던지고 엄청나게 무섭게 혼낸다. 정말 예의 없이 굴었다 싶으면 현관문 밖으로 내보내고 문 닫고 그런 적도 있다”고 밝혀 출연진들을 놀라게 했다.

다만 아이들이 혼난 일을 금방 잊고 같은 행동을 반복한다며 웃음을 보이기도 했다. 이현이는 “아들들은 금방 까먹는다. 담아 놓지 않고 까먹고 똑같은 행동을 해서 열 받긴 하지만, 담아두지 않고 ‘아까 화내서 미안해’라고 한다”며 “목소리는 많이 커진다”고 덧붙였다.

무엇보다 이현이를 가장 놀라게 하는 것은 아이들의 안전과 관련된 순간들이었다. 그는 첫째 아들이 킥보드를 타다 크게 다쳤던 일을 떠올렸다.

이현이는 “첫째 아들이 동네에서 킥보드를 타다가 넘어져서 턱이 찢어졌다. 48바늘을 꿰맸다. 진짜 크게 다쳤다”며 “그럴 때마다 심장이 쿵 내려앉는다”고 털어놨다. 아이들이 위험한 행동을 할 때마다 가슴이 철렁한다는 그의 고백은 자녀를 키우는 부모들의 공감을 자아냈다.

한편 이현이는 2012년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 모델로 활동을 시작한 그는 예능과 스포츠 등 다양한 분야에서 활약하며 방송인으로서도 꾸준히 활동하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지