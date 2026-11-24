엔비디아 이사회, 발표 전날밤 트럼프 정부에 젠슨 황 복귀 결정 통보
황 CEO 복귀 성사, 2028 대선 내다보는 밴스에 긍정적 작용 가능성도
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 며칠간 젠슨 황의 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀를 위한 작전을 은밀하게 밀어붙인 것으로 전해졌다.
실리콘밸리와 가까운 JD 밴스 부통령에게 '주말 특명'을 내리기도 했다. 결국 엔비디아 이사회는 황 CEO의 복귀를 발표 하루 전에 트럼프 행정부에 알렸다.
23일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 트럼프 대통령이 황 CEO의 복귀를 적극 추진하기로 마음을 먹은 건 지난주 후반이다.
트럼프 대통령은 밴스 부통령에게 주말 동안 황 CEO 및 엔비디아 이사회를 접촉해 상황을 해결하라는 지시를 내렸다.
밴스 부통령은 트럼프 행정부에서 실리콘밸리 인맥이 두터운 인사다. 밴스 부통령의 정치적 후원자가 페이팔 및 팔란티어 공동창업자이자 억만장자 투자자인 피터 틸이다.
본인도 정치권에 입문하기 전 실리콘밸리에서 벤처캐피털리스트로 일했다. 이같은 경험을 바탕으로 실리콘밸리의 막대한 자금을 보수 진영에 연결하는 역할을 해왔다.
밴스 부통령은 지난 주말에 황 CEO와 비공개로 통화하는 한편 엔비디아 이사회에 황 CEO가 국가안보에 위험 요인이 아니라는 메시지를 전달했다.
밴스 부통령까지 투입된 '황 CEO 복귀 작전'은 행정부 내 최고위 인사 극소수만 알고 있었다.
일요일인 22일 밤 엔비디아 이사회는 다음 날 아침 주식시장 개장 전에 황 CEO의 복귀를 발표할 것이라고 트럼프 행정부에 알렸다.
트럼프 대통령은 정보 유출 없이 황 CEO의 복귀가 실행된 데 대해 아주 만족스러워한 것으로 전해졌다.
트럼프 대통령은 이날 오전 짧은 전화 인터뷰에서 "내가 어젯밤 일을 잘 처리한 건가?"라며 의기양양해 했다고 NYT는 전했다.
트럼프 대통령은 황 CEO가 엔비디아를 운영해야 한다고 생각했을 뿐이라면서 "이런 파급효과가 있을 줄은 몰랐다. 이런 건 본 적이 없다. 주가가 올랐다"고도 했다.
미 의회전문매체 더힐도 소식통을 인용, 밴스 부통령이 황 CEO 복귀를 위해 직접 뛰었다고 전했다.
이 소식통은 밴스 부통령이 실리콘밸리의 인맥과 기술업계에서의 입지를 토대로 엔비디아 이사회에 영향력을 행사할 수 있는 위치에 있다고 전했다.
밴스 부통령도 소셜미디어 엑스에 자신의 역할을 언급하는 트럼프 대통령의 발언 영상을 올렸다.
트럼프 대통령이 CNBC방송 인터뷰에서 황 CEO의 복귀와 관련해 '많은 사람과 논의했고 훌륭한 밴스 부통령과도 논의했다'고 한 부분을 잘라 자신의 SNS에 올린 것이다.
밴스 부통령은 공화당의 중간선거 참패 다음 날 이란전쟁 탓이라고 공개 비판했다가 트럼프 대통령의 분노를 샀다. 2028년 대선의 유력한 공화당 대선주자인 밴스 부통령이 이번 황 CEO 복귀 과정에서 트럼프 대통령에게 일정 부분 긍정적인 평가를 끌어냈을 가능성도 있다.
트럼프 대통령과 밴스 부통령은 황 CEO가 오픈웨이트(개방형 가중치) 인공지능(AI) 모델을 보호할 수 있는 유일한 인물이라는 판단하에 CEO 복귀에 직접 관여했다고 로이터통신이 전했다.
오픈 웨이트 모델은 AI가 훈련 과정에서 습득하고 조정된 수치를 공개, 개발자들이 사용 목적에 맞게 맞춤화해 자유롭게 사용할 수 있도록 개방한 모델이다. 앤트로픽이나 오픈 AI 등 미국의 AI 대기업은 대개 폐쇄형 모델 전략을 쓴다.
<연합>
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