불륜과 산업스파이 연루 의혹으로 엔비디아 최고경영자(CEO) 자리에서 물러난 젠슨 황이 복귀했다. 그가 사임한 지 11일 만이다. 젠슨 황 복귀 소식이 전해지자 최근 약세를 이어가던 엔비디아 주가는 30% 넘게 급등했다.

23일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 엔비디아 이사회는 이날 젠슨 황의 CEO 복직을 만장일치로 의결했다. 이사회는 이날 성명에서 “젠슨 황과 일련의 논의 및 면담을 거친 결과 그의 솔직함과 경영 능력을 확인했다”며 “그의 복귀가 국가 안보에 위험을 초래하지 않는다고 판단했다”고 밝혔다. 이 결정은 즉각 효력이 발생한다.

지난 1월 5일 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 연설하는 젠슨 황. EPA연합뉴스

젠슨 황이 엔비디아 경영 일선으로 복귀할 수 있었던 배후에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 입김이 작용했다는 분석이 나온다. 이사회는 복직 결정 과정에서 미국 정부 고위 관계자들로부터 관련 의견을 전달받은 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령도 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 엔비디아 이사회의 결정을 “올바르고 적절하다”고 평가했다. 그는 “미국 경제의 성공과 번영을 보장하기 위해서는 엔비디아에서 젠슨 황의 리더십이 필요하다”며 “미국 정부는 젠슨 황의 엔비디아 복귀가 국가 안보에 위협을 초래한다고 믿을 만한 이유가 없다”고 했다.

젠슨 황은 “더없이 겸손한 자세와 새롭게 다진 헌신의 마음으로 이 책임을 맡겠다”고 복귀 소감을 전했다. 그는 이사회와 직원, 주주, 가족들에 감사 인사를 전하며 “하루빨리 다시 일하고 싶다”고 말했다.

다만 젠슨 황의 외국 정보기관 관련 의혹과 관련한 엔비디아 조사는 계속된다. 미 당국도 젠슨 황의 불륜 상대였던 앨리스 황이 미국의 대중국 반도체 수출 통제를 우회해 첨단 칩을 중국으로 빼돌린 의혹을 수사 중이다. 젠슨 황 역시 이들 조사에 협조하겠다는 의사를 밝혔다.

젠슨 황의 복귀에 이날 엔비디아 주가는 전 거래일 종가 대비 33% 오른 167.08달러에 거래를 시작했다. 최근 약세를 이어간 나스닥 종합지수도 이날 전 거래일 대비 7.30% 오른 2만4269.75에 거래가 시작됐다.

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