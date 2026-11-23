공기총 사격 연습을 하다가 지나가던 주민을 맞혀 숨지게 한 60대가 구속됐다.



23일 강원 평창경찰서에 따르면 춘천지법 영월지원은 중과실치사, 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반 혐의로 청구된 A(68)씨에 대한 구속영장을 이날 발부했다.

공기총 사격 연습을 한 비닐하우스. 평창소방서 제공

A씨는 지난 21일 오전 11시 4분께 평창군 방림면에서 공기총 사격 연습을 하던 중 인근을 지나던 마을 주민 B(68)씨를 맞혀 숨지게 한 혐의를 받는다.



B씨는 사고 직후 의식이 있는 상태로 병원에 옮겨져 치료받았으나 숨졌다.



조사 결과 A씨는 비닐하우스 내부에 임시 과녁을 세워놓고 열린 출입문을 통해 공기총을 발사했다.



당시 A씨는 총포 소지 허가증이 없는 상태에서 미허가 공기총으로 이 같이 사고를 냈다.



경기도에 거주하는 A씨는 지난 19일부터 친인척 집에 머물렀으며, 마을 주민 B씨와는 서로 모르는 사이였던 것으로 전해졌다.



경찰은 사건을 조만간 공소청에 넘길 방침이다.

<연합>

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