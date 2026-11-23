국내 패션·섬유 상장사들이 전통적인 비수기인 3분기에도 매출 성장세를 이어갔다. 지난해 부진했던 내수 패션 대형사들의 수익성이 뚜렷하게 개선된 가운데 스판덱스 등 섬유 소재 기업들도 업황 회복에 힘입어 영업이익을 크게 늘렸다.

LF그룹 사옥. 연합뉴스

다만 기업별 실적은 엇갈렸다. 매출 상위 패션 기업들이 이익 개선을 주도한 반면 일부 수출 주문자상표부착생산(OEM) 업체와 중소 브랜드는 원가 부담과 판매 부진으로 수익성이 악화했다.

23일 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 패션·수출·섬유 관련 상장사 63곳의 3분기 실적을 분석한 결과, 이들 기업의 합산 매출은 9조2272억원으로 전년 동기 대비 5.6% 증가했다. 조사 대상 63개사 가운데 36곳(57%)의 매출이 늘었다.

업종별로는 패션 기업 40곳의 매출이 4조6850억원으로 4.0% 증가했고, 수출 기업 7곳은 2조6231억원으로 3.6% 늘었다. 섬유 기업 16곳의 매출은 1조9191억원으로 12.9% 증가해 가장 높은 성장률을 기록했다.

◆ LF·한섬 영업이익 3배…패션 대형사 수익성 회복

패션 대형사들의 수익성 회복이 두드러졌다. LF의 3분기 매출은 4291억원으로 7.6% 증가했고, 영업이익은 511억원으로 216.6% 늘었다. 매출원가를 전년 동기보다 211억원 줄이면서 매출총이익이 516억원 증가한 영향이다. 헤지스와 닥스 등 자체 브랜드와 수입·뷰티 브랜드가 고르게 성장했다. 1~9월 누적 영업이익도 1395억원으로 54.2% 증가했다.

한섬 역시 매출이 3248억원으로 4.9% 늘었고, 영업이익은 76억원으로 206.1% 증가했다. 타임과 시스템의 해외 진출, 수입 브랜드 성장 등이 실적 개선을 이끌었다. 1~9월 누적 영업이익은 487억원으로 전년 동기보다 94.9% 늘었다.

삼성물산 패션부문의 매출은 4981억원으로 12.0% 증가했다. 영업이익은 197억원으로 69.4% 늘었다. 빈폴과 구호, 에잇세컨즈 등 주요 브랜드의 판매 호조가 실적을 뒷받침했다.

신세계인터내셔날은 매출 2995억원으로 16.6% 성장했고, 영업이익 51억원을 기록하며 흑자 전환했다. 해외 패션 매출이 27.9% 증가한 가운데 1~9월 누적 매출도 8868억원으로 15.8% 늘었다. 3개 분기 연속 두 자릿수 성장세다.

중견 패션 기업들의 실적도 개선됐다. 신원은 매출과 영업이익이 각각 16.3%, 153.6% 증가했고, 폰드그룹은 매출 31.1%, 영업이익 28.9% 늘었다. 아가방컴퍼니의 영업이익도 134.5% 증가했다.

◆ 섬유업종 영업이익 177% 증가

섬유 소재 기업들은 업황 회복에 따른 이익 개선이 두드러졌다. 효성티앤씨 섬유부문은 매출 8807억원으로 22.5% 증가했다. 영업이익은 968억원으로 148% 늘었다. 스판덱스 수요 회복이 실적 개선에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

일신방직의 영업이익은 9억원에서 113억원으로 약 12배 증가했다. 매출이 늘어난 데다 판매관리비가 감소한 영향이다. 1~9월 누적 영업이익도 268억원으로 전년의 4.9배 수준으로 확대됐다. 경방은 영업이익 170억원으로 58.1% 증가했고, 대한방직도 영업이익이 8000만원에서 11억8000만원으로 늘며 흑자 폭을 키웠다.

◆ 수출 OEM·중소 브랜드는 부진

다만 업종 전체의 이익 개선으로 이어지지는 않았다. 조사 대상 기업들의 합산 영업이익은 5615억원으로 전년 동기 대비 1.1% 감소했다. 패션 기업은 영업이익이 11.1% 증가했지만 수출 기업은 18.1% 줄었다. 섬유 기업은 177.4% 증가해 업종별 차이가 컸다.

수출 OEM 업체들은 원가 부담에 발목이 잡혔다. 한세실업의 매출원가율은 전년 동기 85.0%에서 89.5%로 상승했고, TP도 82.9%에서 88.7%로 높아졌다. 이에 따라 두 기업의 영업이익은 각각 99.3%, 73.8% 감소했다. 원화 강세와 원면 등 원재료 가격 상승이 수익성에 부담을 준 것으로 분석된다.

중소 브랜드와 이너웨어 업체들의 부진도 이어졌다. 쌍방울과 비비안 등 이너웨어 기업, 젝시믹스 등 일부 브랜드는 매출과 영업이익이 동반 감소했다. 조사 대상 가운데 순손실을 기록한 기업도 전년 25곳에서 32곳으로 늘었다.

◆ 누적 실적은 성장세

기업별 실적을 누적으로 보면 성장세가 이어지는 곳도 적지 않다. 미스토홀딩스의 1~9월 누적 영업이익은 6169억원으로 29.5% 증가했고, 영원무역홀딩스는 5513억원으로 12.1% 늘었다. 한섬과 LF도 각각 94.9%, 54.2% 증가했다.

반면 F&F는 3분기 영업이익이 1084억원으로 15.3% 감소했다. 중국 재고 건전화를 위한 출고 조정과 지난해 일회성 매출에 따른 기저효과가 반영된 결과다. 다만 1~9월 누적 영업이익은 3484억원으로 3.8% 증가해 누적 기준으로는 성장세를 유지했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지