한국수력원자력 한울원자력본부는 울진군 주민들을 대상으로 목재를 활용한 다양한 문화체험 프로그램을 진행했다.

한울원자력본부는 지난 18~19일 양일간 울진군 주민 60명을 대상으로 '우드 스피커 만들기' 원데이 클래스를 운영했다고 23일 밝혔다.

이번 프로그램은 한울본부의 문화체험 프로그램인 '에너지 아뜰리에'의 하나로 마련했다.

참가자들은 원목을 샌딩하고 부품을 조립하는 과정을 거쳐 우드 스피커를 직접 제작했다.

한울본부가 지역주민을 대상으로 원데이클래스 '에너지아뜰리에'를 운영하고 있다. 한울본부 제공

완성한 스피커는 나무의 공명 원리를 이용해 별도 전원 없이 소리를 증폭하며, 스마트폰 거치대로도 활용할 수 있다.

프로그램에 참여한 한 주민은 "직접 만든 스피커로 음악이나 방송을 들을 수 있다는 점이 신기했다"며 "나무의 감촉과 향을 느끼며 작품을 완성하는 과정에서 작은 성취감을 얻을 수 있어 뿌듯하다"고 말했다.

이용희 한울본부장은 "앞으로도 주민들이 참여할 수 있는 다양한 문화체험 프로그램을 운영하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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