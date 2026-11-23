직장 내 괴롭힘(태움)에 시달리다 세상을 떠난 고(故) 강수빈(27) 간호사 사건과 관련해 경찰이 신체적 폭행 없이 정신적 괴롭힘을 가한 가해자들에게 처음으로 ‘상해’ 혐의를 적용했다. 고질적인 병원 내 악습에 대해 사법적 단죄의 수위가 달라질지 주목된다.

서울 시내의 한 병원에서 간호사가 근무하고 있다. 연합뉴스 (기사와 관련이 없는 자료사진입니다)

23일 경기남부경찰청 광역범죄수사대에 따르면 경찰은 강씨에게 지속적인 폭언과 따돌림을 가해 우울증을 유발한 혐의(상해) 등으로 경기 광주시 한 병원에서 일했던 A씨 등 전직 간호사 3명을 수원지방공소청에 불구속 송치했다. 이 중 2명은 피해자의 전자의무기록을 무단으로 열람한 혐의(의료법 위반)도 받는다. 의료법상 양벌규정에 따라 책임자인 해당 병원의 병원장 2명에게도 같은 혐의가 적용됐다.

태움은 선배 간호사가 신임 간호사를 괴롭히며 가르치는 방식과 문화를 지칭하는 은어다.

A씨 등은 강씨가 입사한 2023년 3월부터 퇴사한 지난해 3월까지 2년간 폭언과 따돌림 등 괴롭힘을 일삼은 혐의를 받는다. 그동안 병원 내 태움 사건은 멱살을 잡거나 폭행하는 등 직접적 유형력 행사가 입증되지 않으면 형사처벌이 어려웠다. 2018년 서울아산병원과 2019년 서울의료원 간호사 사망 사건 역시 사회적 공분을 샀지만 형사상 가해 혐의를 입증하지 못해 처벌로 이어지지 못했다.

경기남부경찰청

경찰은 이번 수사에서는 ‘사망’ 자체가 아닌 괴롭힘으로 인한 ‘중증 우울증 발병’을 형법상 상해의 결과로 판단했다. 상해는 타인의 신체를 고의로 훼손해 생리적 기능에 변화를 일으킬 때 적용되며 폭행보다 처벌 수위가 높다.

입사 전 정신과 진료 이력이 없던 강씨가 지속적인 괴롭힘 끝에 우울증 진단을 받았고, 퇴사 후 근로복지공단으로부터 업무상 질병(산재)까지 인정받은 점이 인과관계 입증의 결정적 근거가 됐다.

퇴사 직후 강씨는 노동 당국에 피해를 신고했으나 가해자 중 1명만 일부 혐의가 인정돼 가벼운 징계에 그쳤다. 가해자들이 여전히 병원에 근무 중이라는 소식을 접한 강씨는 결국 지난 6월 스스로 생을 마감했다. 경찰은 압수수색으로 확보한 고인의 일기장과 노트북 등을 토대로 조직적 괴롭힘의 실태를 규명했다.

강씨의 유족은 수사 결과에 의미를 부여하면서도 아쉬움을 감추지 못했다. 강씨의 어머니는 “사망에 대한 형사책임까지 묻지 못한 점은 아쉽지만, 인격을 말살하는 태움 악습을 끊어내는 강력한 선례가 되길 바란다”고 호소했다.

법조계에서는 향후 재판 과정에서 피해자 사망이라는 결과가 양형에 무겁게 반영될 것이란 관측이 나온다. 보건의료노조 역시 “정신적 괴롭힘에 상해 혐의를 처음 적용하고 병원장에게까지 관리 책임을 물은 뜻깊은 진전”이라며 의료계 조직문화의 근본적 쇄신을 촉구했다.

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