23일 신임 행정안전부 장관 후보자로 지명된 더불어민주당 한준호 국회의원은 언론인 출신의 재선 의원이다. 2020년 경기 고양시을에서 처음 당선된 뒤 2024년 재선에 성공했다. 민주당 최고위원 등을 지냈으며 이재명 대통령과 정치적 인연이 깊은 인사로 분류된다.



한 후보자는 2022년 20대 대선 국면에서 이재명 당시 후보의 수행실장을 맡았다. 2024년 8월18일 민주당 전당대회에서 최고위원에 선출돼 이재명 2기 지도부에 합류했다.

더불어민주당 한준호 국회의원. 뉴시스

같은 해 12·3 비상계엄 때는 당시 민주당 대표였던 이 대통령이 체포 대상이 될 가능성을 우려해 자신의 의원실로 피신하는 것을 도왔다.



이 대통령 취임 후에는 민주당 정치검찰조작기소대응특별위원장을 맡아 이른바 ‘대장동 의혹 사건’과 ‘쌍방울 대북송금 사건’ 등에서 검찰의 조작기소가 있었다며 법무부에 감찰을 요청했다. 한 후보자는 올해 2월 출범한 ‘이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임’에도 참여했다



올해 6·3 지방선거를 앞두고는 경기도지사 선거에 도전장을 냈지만 당내 경선에서 추미애 현 경기지사에게 밀려 고배를 마셨다. 한 후보자는 당시 “경기도가 성공해야 이재명정부가 성공하고 이재명정부가 성공해야 대한민국과 국민이 성공한다”며 “이재명정부의 실용주의를 경기도에서 가장 먼저, 가장 분명하게 성과로 완성하겠다”고 말했다.

1974년 전북 전주에서 태어난 한 후보자는 고등학교 졸업 후 신문 배달 아르바이트, 항공사 계약직 등을 거쳐 1996년 연세대 수학과에 입학했다. 이후 2003년 MBC에 아나운서로 입사한 뒤 2018년 퇴사해 정치권으로 무대를 옮겼다. 2018년 우상호 당시 서울시장 경선 후보 캠프 대변인을 맡았고, 문재인정부 청와대 국민소통수석비서관실 행정관으로 근무했다.



국회에서는 과학기술정보방송통신위원회와 여성가족위원회, 국토교통위원회 등에서 활동했다. 현재는 과방위 여당 간사를 맡고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지