이재명 대통령이 23일 통일부 장관 후보자로 지명한 홍익표 전 청와대 정무수석은 북한 경제 연구와 통일부 근무 경험을 갖춘 3선 국회의원 출신으로 외교·통일 분야의 전문성과 정치적 조정 능력을 겸비한 인물로 꼽힌다. 북한이 남북관계를 ‘적대적 두 국가’ 관계로 규정하고 대화를 거부하는 상황이지만 대화, 협력에 기반한 이재명정부의 대북정책의 정치적 추진력을 유지하고, 남북관계 개선의 돌파구를 모색하려는 인사로 풀이된다.

홍익표 전 청와대 정무수석. 뉴시스

홍 후보자는 대외경제정책연구원에서 북한 경제와 동북아 경제협력 문제를 연구했고 통일부 장관 정책보좌관, 북한대학원대학교 겸임교수 등을 지내며 남북관계에 대한 전문성을 쌓았다. 2012년 제19대 총선에서 서울 성동을 지역구에 당선되며 국회에 입성했고 20·21대 국회의원을 지냈다. 2023년 9월에는 이재명 당시 민주당 대표에 대한 체포동의안 가결로 당내 혼란이 커진 상황에서 원내대표로 선출돼 함께 당을 이끈 인연을 가졌다. 올해 1월에는 청와대 정무수석에 임명돼 대통령과 국회, 여당 사이의 소통과 정책 조율을 담당했다.



홍 후보자가 손발을 맞추며 당과 청와대에서 정책을 조율한 경험이 두드러진다는 점은 통일부의 정치적 위상을 유지하면서도 이 대통령의 대북정책 구상을 보다 일관되게 추진하려는 인사라는 해석이 가능한 대목이다. 특히 홍 후보자가 북한 경제와 남북협력 문제를 연구해 온 인물이라는 점에서 대북정책의 기본 방향이 크게 달라지지는 않을 것이라는 관측도 나온다.

다만 북한의 대화 거부가 장기화하는 현실을 고려하면 당장 관계 개선의 성과를 내기보다 군사적 긴장을 완화하고 대화 재개의 여건을 조성하는 데 무게를 둘 가능성이 있다. 임광현 대통령비서실장은 이날 홍 후보자를 “대외경제정책연구원 출신 외교통일 전문가”라며 “한반도 평화 공존의 시대를 만들어 가기 위한 다양하고도 실질적인 조치를 주도할 적임자”라고 소개했다.

홍 후보자에게는 북한의 호응을 이끌어낼 현실적인 방안을 마련하는 것이 가장 큰 과제다. 정치적 조정 능력과 대북정책 전문성을 갖췄더라도 북한이 남북관계 단절 기조를 유지하는 상황에서는 정책 추진에 한계가 있을 수밖에 없다. 통일부가 남북관계 복원을 위한 정책적 주도권을 확보하면서 외교부·국가정보원 등 관계기관과 협력해 실질적인 성과를 만들어낼 수 있을지가 주목된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지