이재명 대통령이 23일 강금실 전 법무부 장관을 국가정보원장 후보자로 발탁하고 외교부·통일부 장관을 동시에 교체하는 등 외교·안보라인을 대폭 개편했다. 행정안전부와 문화체육관광부 장관까지 5개 기관·부처 수장을 바꾸는 중폭 개각이다. 자주파로 분류돼 온 이종석 국정원장과 정동영 통일부 장관이 물러나면서 위성락 국가안보실장을 중심으로 한 동맹 중시 노선에 상대적으로 힘이 실릴 것으로 보인다. 청와대 참모와 여당 인사들을 내각에 전진 배치해 국정 추진력을 높이려는 포석도 읽힌다.

임광현 대통령 비서실장이 23일 청와대 춘추관에서 국정원장·통일·외교·문체·행안부 5개부처 인선 발표를 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 외교부 장관 후보자로 임웅순 국가안보실 제2차장, 통일부 장관 후보자로 홍익표 전 대통령비서실 정무수석을 지명했다. 행안부 장관에는 한준호 더불어민주당 의원, 문체부 장관에는 강유정 청와대 수석대변인을 낙점했다. 조현 외교부 장관과 윤호중 행안부 장관, 최휘영 문체부 장관도 물러난다.



임광현 대통령 비서실장은 청와대 춘추관에서 “미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정에 활력을 더하고 국정 속도와 실행력, 국민 체감도를 더욱 강화하는 데 중점을 뒀다”고 밝혔다. 외교·안보라인 동시 교체는 “급변하는 국제 정세 변화에 새로운 리더십으로 대응함으로써 국익을 극대화하기 위한 인사”라고 설명했다. 대미 외교 불협화음이나 대북 정책 성과 부족이 영향을 미쳤는지 묻자 기존 기조를 유지하며 한·미동맹 강화와 한반도 평화 정착을 추진하겠다고 했다. 기존 외교·안보라인이 한·미 관세 협상 등에서 성과를 냈다는 평가도 덧붙였다. 외교·안보 정책의 연속성을 강조하며 이번 인사가 노선 전환은 아니라고 선을 그은 것이다.



강 후보자는 판사 출신으로 여성 최초 법무부 장관을 지냈다. 임명되면 국정원 출범 이후 첫 여성 원장이 된다. 임 비서실장은 검찰 개혁과 외교부 여성인권대사 활동을 언급하며 “국가정보원에 대한 민주적 통제를 강화하고, 사이버 위협 등 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에 결단력 있게 풀어나갈 적임자”라고 평가했다. 정보·안보 분야 전문성에 관한 우려에는 개혁 경력과 국제 활동 경험을 강조했다.

청와대는 이재명 대통령이 23일 국가정보원장 후보자에 강금실 전 법무부 장관(왼쪽부터), 외교부 장관에 임웅순 청와대 안보실 2차장, 통일부 장관 후보자에 홍익표 전 청와대 정무수석, 행정안전부 장관 후보자에 한준호 더불어민주당 의원, 문화체육부 장관 후보자에 강유정 청와대 수석대변인을 지명했다고 밝혔다. 청와대 제공

임웅순 후보자는 주미국 공사 등을 지낸 정통 외교 관료다. 청와대는 한·미동맹을 바탕으로 안보·통상·산업·첨단기술 분야의 실용외교를 확대할 인물이라고 소개했다. 대외경제정책연구원 출신인 홍 후보자는 국회 외교통일위원과 민주당 원내대표 등을 거쳐 남북 긴장 완화와 신뢰 구축을 이끌 적임자로 평가했다. 청와대는 남북 간 평화 공존을 위한 실질적인 조치를 주도할 것으로 기대했다.



한 후보자는 언론인 출신 재선 의원으로 국토·교통·인공지능(AI) 등의 의정 경험을 쌓았다. 청와대는 국민 안전과 지방 주도 성장에 기여할 것으로 기대했다. 문화예술 평론가·교수와 국회 문화체육관광위원을 지낸 강유정 후보자는 기초예술 육성과 K컬처 확산을 이끌 인물로 소개됐다.

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