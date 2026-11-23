경찰이 2027학년도 대학수학능력시험에서 스마트기기를 활용한 부정행위로 적발된 수험생들에 대해 수사에 착수했다. 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고 이진우(32)씨의 부정행위 의혹 수사도 본격화했고, 부정행위를 자백·예고한 온라인 게시글 19건에 대해서도 사실관계를 확인하고 있다.



홍석기 국가수사본부장은 23일 정례간담회에서 “수능 현장에서 적발된 112신고 4건에 대해 수사를 진행 중”이라고 밝혔다.

지난 21일 한 대학교에서 2027학년도 논술시험에 응시한 수험생이 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 방지하기 위해 배부된 앞치마를 착용한 채 시험을 치르고 있다. 뉴스1

충남 천안에서 스마트안경을 시험에 활용하다 적발된 수험생 1명과 경기 용인에서 초소형 카메라와 이어폰을 가지고 있다가 적발된 수험생 1명, 서울에서 휴대전화를 활용해 촬영, 검색을 하다 적발된 수험생 2명이다.



이들은 감독관에게 부정행위가 적발돼 112에 신고됐고, 시험이 중단됐다. 이 중 2명은 경찰이 임의동행해 수사가 이뤄졌고, 2명은 추후 조사가 예정됐다. 교육부는 이번 수능에서 스마트기기 활용 부정행위를 총 5건 적발했는데 경찰 수사가 진행 중인 4건 외 경기에서 발생한 나머지 1건에 대해서도 이날 중 고발하겠다고 밝혔다.



리트 만점자 이씨의 부정행위 의혹 수사도 진행 중이다.



이씨 가족은 이날 관련 고발 사건을 수사 중인 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에 출석했다. 경찰은 참고인 조사가 아닌 면담 형식으로 이씨 관련 증거 제출 의사 등을 확인했다. 이씨가 숨졌기 때문에 휴대전화 같은 전자기기 등 각종 증거물 확보를 위해서는 가족 협조가 필요하다.



이씨에게 수능 과외를 해준 이도 조만간 참고인 신분으로 불러 조사할 예정이다. 이씨의 2026학년도 수능 시험지와 답안지도 자료보전이 요청됐다. 다만 수능 시험·답안지의 보전기간은 1년으로 이전 수능은 자료보전이 이뤄지지 못했다. 홍 본부장은 “이 건은 부정행위에 사용된 기기나 공모 정황을 확인해야 하기 때문에 공소권 없음과 별개로 강제수사도 검토할 수 있다”고 했다.



경찰청 시험부정행위 태스크포스(TF)는 이날 기준 시험 부정행위 33건에 대한 수사를 진행 중이라고 밝혔다. 여기에는 이어폰, 스마트안경 등 장비와 관련된 업체 수사도 5건이 포함됐다. 세무사 시험 만점자 한모(34)씨에 대한 수사도 진행 중이다. 이와 별개로 온라인상에서 자신의 시험 부정행위를 자백한 게시자 12명, 부정행위를 예고한 게시자 3명, 부정행위 장비 판매글 4건에 대해선 사실관계를 확인하고 있다.



시험 부정행위 의혹은 각종 시험으로 확산하고 있다. 국민의힘 이헌승 의원실이 한국산업인력공단에서 확보한 자료에 따르면, 올해 변리사 2차 시험 응시자 1130명 중 필수과목에서 평균 60점 이상을 받은 고득점자는 42명(3.7%)에 달했다.



지난해는 3명에 불과했는데 1년 사이 14배 급증한 것이다.



현재 진행 중인 대학별 논술전형 고사에서도 부정행위에 대한 우려가 나온다. 다만 교육부는 주말 사이 치러진 대학별 논술전형 고사에서는 스마트기기를 이용한 부정행위 사례가 별도로 적발되지 않았다고 설명했다.

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