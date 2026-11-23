마우리시오 포체티노 감독이 맨체스터 유나이티드(맨유) 사령탑 데뷔전부터 굴욕적인 패배를 당했다. 라이벌 리버풀에 네 골 차로 무너지며 반등의 계기를 마련하지 못했다.

아틀레티코 마드리드 이강인(왼쪽)이 23일 스페인 헤타페의 콜리세움에서 열린 2026∼2027시즌 프리메라리가 13라운드 헤타페와의 원정경기에서 상대 선수와 공을 다투고 있다. 헤타페=EPA연합뉴스

맨유는 23일 영국 리버풀의 안필드에서 열린 2026∼2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 11라운드 원정 경기에서 리버풀에 0-4로 완패했다. 마이클 캐릭 감독을 경질하고 포체티노 감독을 선임했지만, 사령탑 교체 효과는 첫 경기부터 나타나지 않았다. 맨유 감독의 리그 데뷔전 4골 차 패배는 1926년 이후 100년 만이다. 맨유는 전반 8분 수비수 레니 요로가 알렉산데르 이사크의 결정적인 득점 기회를 저지하다 퇴장당하면서 경기가 꼬였다. 리버풀은 도미니크 소보슬러이와 플로리안 비르츠의 연속골로 전반을 2-0으로 마쳤고, 후반에도 리오 은구모하와 빅토르 무뇨스가 추가골을 터뜨렸다. 1승5무5패(승점 8)에 그친 맨유는 강등권인 19위로 추락했다. 최하위와 승점 차도 1점에 불과해 포체티노 감독 앞에 놓인 과제가 얼마나 무거운지 보여줬다. 포체티노 감독은 경기 후 “축구를 해본 사람이라면 요로의 행동이 고의가 아니었다는 것을 알 것"이라며 “10명으로 80분 넘게 뛰었다. 0-4라는 결과는 고통스럽지만 당시 상황도 고려해야 한다”고 첫 경기를 마친 소감을 밝혔다.

한편 스페인 프리메라리가 아틀레티코 마드리드(AT 마드리드) 이강인은 이날 스페인 헤타페와의 라리가 13라운드 원정경기에서 후반 시작과 함께 교체 투입돼 날카로운 패스로 상대 퇴장과 페널티킥을 이끌어내며 존재감을 과시했다. 이강인은 팀이 2-0으로 앞선 후반 38분 알렉산데르 쇠를로트에게 침투 패스를 연결해 일대일 기회를 만들었고, 3분 뒤에도 날카로운 전진 패스로 쇠를로트의 득점 기회를 열었다. 쇠를로트가 상대 수비수 제네 다코남에게 반칙을 당했고, 비디오 판독(VAR) 끝에 다코남의 퇴장과 페널티킥이 선언됐다.



후반 45분간 활약한 이강인은 패스 성공률 90%(18/20), 결정적 기회 창출 2회를 기록하며 공격의 활로를 열었다. 이강인은 올 시즌 공식전 16경기 중 15경기에 출전해 2골 1도움을 기록 중이다. AT 마드리드는 헤타페를 3-0으로 꺾고 10승1무2패(승점 31)로 리그 3위를 지켰다.

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