전남광주특별시교육청이 생성형 인공지능(AI)과 초소형 전자기기를 악용한 학교 시험 부정행위를 원천 차단하기 위해 강도 높은 대응에 나선다.

전남광주특별시교육청은 ‘AI 활용 학교 시험 부정행위 방지 종합계획’을 수립하고, 올해 2학기 2차 정기시험부터 전격 적용한다고 23일 밝혔다.

전남광주통합특별시교육청. 전남광주시교육청 제공

이번 대책은 최근 초소형 카메라와 생성형 AI 등을 악용한 지능형 부정행위 우려가 커짐에 따라 학교 내신 평가의 공정성을 확보하기 위해 마련됐다. 앞서 김대중 교육감은 “학교 시험의 공정성이 무너지면 공교육에 대한 신뢰도 함께 무너진다”며 기말고사 전까지 실효성 있는 방지 대책을 마련하라고 특별지시했다.

종합계획의 핵심은 △시험 전 학생 서약서 작성 △전자기기 수거 및 시험장 반입물품 관리 강화 △전파·금속탐지기 지원 △부정행위 처리 기준 마련 △현장지원단 운영 등 5대 과제다.

이에 따라 학생들은 시험에 앞서 ‘공정한 내신 평가를 위한 학생 서약서’를 작성하고, 시험 당일 휴대전화와 스마트워치, 무선이어폰 등 모든 전자기기를 일괄 제출해야 한다. 학교 측은 수거한 물품을 봉인·보관하며 1교시 시작 전 안경 착용 상태도 확인한다.

시험 응시 환경도 엄격히 통제된다. 학생들은 학교에서 지급한 필기도구만 사용해야 하며, 단추가 없는 생활복이나 체육복을 착용한 상태로 시험을 치른다. 시험 시간 중에는 학교 전체 무선망(Wi-Fi)도 전면 차단된다.

교육청은 물리적 탐지 장비 구축을 위해 전남·광주 지역 고등학교 1개교당 200만원씩 총 4억9000만원을 지원해 전파·금속탐지기를 구비하도록 할 방침이다. 다만 학생 인권 침해 소지를 최소화하기 위해 금속탐지기는 부정행위가 의심되는 학생에 한해 시험 종료 후 비접촉 방식으로만 제한적으로 사용한다.

부정행위가 적발되면 교육청이 마련한 유형별 표준 처리 기준에 따라 각 학교 학업성적관리위원회 심의를 거쳐 엄정 조치한다. 아울러 전남청사 중등교육과장과 광주청사 중등특수교육과장을 공동단장으로 하는 ‘AI 부정행위 예방 현장지원단’을 가동해 정기시험 기간 학교별 이행 상황을 점검하고 의심 사안 판단을 지원한다.

김대중 교육감은 “AI 등 첨단기기를 활용한 부정행위가 학교 시험 현장으로 확산되지 않도록 선제적이고 적극적인 대응에 나서겠다”며 “학생들이 공정한 환경에서 시험을 치르고 성실히 준비한 노력이 정당하게 평가받을 수 있도록 현장 지원을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

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