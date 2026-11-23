유튜브 채널 ‘오징어 커플’ 호면 캡처

개그맨 박강균(38)과 구혜리(37)가 약 5년간의 열애 끝에 결혼한다.

23일 연예계에 따르면 박강균과 구혜리는 오는 2027년 3월 13일 오후 3시 서울 서초구의 한 예식장에서 결혼식을 올린다.

두 사람은 약 5년간 교제해 온 끝에 결혼이라는 결실을 맺게 됐다. 두 사람의 인연은 유튜브를 통해 시작됐다. 박강균과 구혜리는 모두 SBS 공채 코미디언 출신으로, 박강균은 12기, 구혜리는 14기로 데뷔했다. SBS ‘웃음을 찾는 사람들’에서 활동했지만 당시에는 특별한 교류가 없었던 것으로 알려졌다.

이후 2019년 박강균이 자신이 운영하던 어린이 대상 유튜브 채널 ‘급식왕’에 구혜리를 게스트로 섭외하면서 두 사람은 가까워졌다. 당시 함께 커플 연기를 선보이며 호흡을 맞췄고, 콘텐츠를 함께 제작하는 과정에서 자연스럽게 친분을 쌓았다.

이후 두 사람은 유튜브에서 커플 콘텐츠를 이어갔다. ‘급식커플’이라는 이름으로 활동을 시작했으며, 현재는 채널명을 ‘오징어커플’로 바꿔 시청자들과 만나고 있다. 동료로 시작한 두 사람이 콘텐츠를 함께하며 실제 연인으로 발전한 셈이다. 해당 채널은 약 18만 명의 구독자를 보유하고 있다.

1988년생인 박강균은 2012년 SBS 12기 공채 코미디언으로 데뷔했다. 이후 SBS ‘웃음을 찾는 사람들’과 tvN ‘코미디 빅리그’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 특히 어린이 대상 유튜브 채널 ‘급식왕’을 통해 활동 영역을 넓혔으며, 현재도 다양한 온라인 콘텐츠를 통해 대중과 소통하고 있다.

1989년생인 구혜리는 2014년 SBS 14기 공채 코미디언으로 데뷔했다. ‘웃음을 찾는 사람들’ 등에서 활약했으며, 현재는 다양한 유튜브 콘텐츠와 개인 채널을 통해 활동을 이어가고 있다.

유튜브 콘텐츠를 통해 호흡을 맞추다 실제 연인으로 발전한 두 사람이 약 5년간의 사랑 끝에 결혼 소식을 전하면서 축하가 이어지고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지