강금실 전 법무부 장관.연합뉴스

이재명 대통령이 23일 외교부·통일부·행정안전부·문화체육관광부 등 4개 부처 장관과 국가정보원장을 교체하는 인사를 단행했다.

임광현 대통령 비서실장은 이날 오후 브리핑을 열고 이 같은 내용의 개각 명단을 발표했다.

발표에 따르면 신임 외교부 장관 후보자에는 임웅순 현 국가안보실 2차장이, 통일부 장관 후보자에는 홍익표 전 청와대 정무수석이 각각 지명됐다. 행정안전부 장관 후보자로는 한준호 더불어민주당 의원이, 문화체육관광부 장관 후보자로는 강유정 현 청와대 수석대변인이 발탁됐다.

아울러 국가정보원장 후보자에는 강금실 전 법무부 장관이 내정됐다.

임 비서실장은 이번 인사의 배경에 대해 “미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정의 활력을 더하고, 국정 속도와 실행력, 국민 체감도를 더욱 강화하는 데 중점을 두었다”고 설명했다.

이어 “격동하는 국제 질서 속에서 실용 외교의 성과를 극대화하고 한반도 평화 공존의 길을 주도적으로 열어가는 한편, 국민의 안전을 든든히 지키며 지방 주도 성장, 문화 강국 도약 등 국민이 체감하는 대전환을 신속히 추진해 나갈 것”이라고 강조했다.

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