JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 화면 캡처

가수 겸 배우 비(본명 정지훈)가 아내 김태희를 향한 변함없는 애정을 드러내며 사랑꾼 면모를 과시했다.

지난 22일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에는 비와 성시경이 게스트로 출연했다. 이날 비는 결혼 10년 차에도 여전한 아내 김태희와의 애정을 비롯해 두 딸을 키우는 일상과 가족 이야기를 공개했다.

이날 박은영 셰프는 결혼한 지 얼마 되지 않았다며 김태희에 대한 궁금증을 드러냈다. 그는 “김태희 씨처럼 아주 예쁘신 분들은 아침에 일어나도 예쁜지 궁금하다”고 물었다.

이에 비는 “보시는 분들은 ‘그만하라’고 하실 수 있는데 감동이 있다”며 “아침에 눈을 떠도 예쁘다. 제가 속일 수는 없지 않냐”고 답했다. 아내를 향한 애정이 담긴 솔직한 대답에 스튜디오 분위기도 달아올랐다.

이를 듣던 성시경은 “상대 게스트가 비라고 해서 반가웠는데 이야기를 듣다 보니 상대적 박탈감이 크다”고 너스레를 떨었다. 이어 “아이들 운동회에 가고, 아침에 일어나면 감사하고 너무 좋다고 하더라. 너무 부럽다”고 덧붙여 웃음을 안겼다.

비의 가족을 향한 애정은 아내에게만 향한 것이 아니었다. 그는 평소 새벽 6시에 꾸준히 일어나 두 딸의 등하교를 챙기고 있으며, 아이들의 운동회에도 빠지지 않고 참석한다고 밝혔다.

최근 열린 운동회에서는 같은 반 학부모인 가수 백지영, 배우 정석원 부부와 함께 줄다리기에 참여한 일화도 전했다. 비는 “처음에는 당연히 우리가 이길 줄 알았다”며 자신감을 보였지만, 막상 경기가 시작되자 예상과 달랐다고 회상했다.

그는 “첫 번째 줄다리기에서 제대로 단합이 되지 않아 모자가 벗겨질 정도로 끌려갔다”고 털어놨다. 이어 정작 아이들은 승패에 큰 관심이 없었다며 “아이들은 이기고 지는 것과 상관없이 보지도 않고 있었다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이날 비는 방송 내내 ‘장모님’, ‘제 아내’라는 호칭을 자연스럽게 사용하며 가족에 대한 애정을 드러내기도 했다. 이를 지켜보던 성시경은 “‘제 아내가’라는 말을 너무 많이 한다”며 “나도 ‘제 아내가’라고 이야기해 보고 싶다. 그것도 보통 아내여야지”라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 비와 김태희는 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 비는 오는 12월 콘서트를 앞두고 다.

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