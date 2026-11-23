전남광주통합특별시가 겨울철 한파와 난방비 급등에 취약한 위기가구를 선제적으로 발굴하고 생계·돌봄·안전 지원을 강화하기 위한 ‘겨울철 취약계층 보호대책’을 본격 가동한다.

겨울철 보일러 수리. 전남광주시 제공

23일 전남광주시에 따르면 시는 돌봄복지국장을 단장으로 4개 분야 추진단을 꾸리고, 시·군·구 및 민간 복지기관이 참여하는 현장 대응체계를 운영한다.

우선 사회보장정보시스템(행복e음)의 50종 위기정보를 활용해 단전·단수, 관리비 체납 등 위기 징후 가구를 조기에 찾아내고, 393개 읍·면·동 찾아가는 보건복지팀이 독거노인과 한부모가정, 중증장애인 가구 등을 방문해 맞춤형 서비스를 연계한다.

현장 해결사인 ‘우리동네 복지기동대’는 내년 2월까지 4개월간 1만4500가구를 집중 지원해 난방시설 수리, 화재 예방 점검, 안전꾸러미, 생활안정금 등을 제공한다.

어르신과 장애인 보호망도 촘촘해진다. 시는 경로당 1만711개소에 5개월간 총 200만원(월 40만원)의 난방비와 양곡비·부식비를 지원한다. 돌봄이 필요한 어르신 7만8419명은 생활지원사 4934명이 안부를 살피며, 4만8000명에게는 응급안전안심서비스를 제공한다. 장애인 1만7200여 명에게는 방한용품 지원과 함께 보호자 일시 부재 시 긴급활동지원급여를 지급하며, 거리 노숙인에게는 응급잠자리와 무료급식을 지원한다.

이와 함께 사회복지시설 1만1618개소의 소방·전기·가스 설비를 집중 점검하고, 긴급복지 생계·주거지원 가구에는 내년 3월까지 월 15만원의 연료비를 추가 지급한다. 먹거리 지원을 위한 ‘그냥드림’ 사업 확대와 푸드뱅크·푸드마켓 기부식품 연계도 이어간다.

정광선 전남광주통합특별시 돌봄복지국장은 “위기가구를 한발 앞서 찾아내 320만 특별시민 누구도 소외되지 않고 따뜻하고 안전한 겨울을 보내도록 세심하게 살피겠다”고 말했다.

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