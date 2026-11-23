중소벤처기업부가 내년 스마트공장 구축에 2696억원을 투입해 중소 제조기업 1021개사를 지원한다. 기업의 디지털·인공지능(AI) 적용 수준에 따라 최대 12억원을 지원하고, 피지컬 AI 도입과 대기업의 기술 공유도 확대한다.

중기부는 23일 ‘2027년도 스마트공장 구축지원사업’ 참여기업 모집을 공고하고, 다음 달 7일부터 내년 1월 6일까지 신청을 받는다고 밝혔다.

사진은 기사 이해를 돕기위해 AI(인공지능)을 사용하여 제작한 사진. 챗GPT 생성 이미지

이번 공고는 개별적으로 진행하던 정부일반형, 제조AI특화, 자율형공장, 상생형 인공지능전환(AX) 선도모델 등 4개 사업을 통합했다. AI와 정보통신기술을 활용한 공장 운영 솔루션과 자동화장비, 센서 등의 구축을 지원하며 사업별 지원 한도는 2억∼12억원이다.

선정기업에는 구축비 외에 업종·지역별 대표주관기관을 통한 제조혁신 활동과 수출·판로·기술·인증 관련 서비스도 제공한다. K푸드·뷰티, 의료, 방산 등 신성장 분야는 관련 부처와 지방자치단체가 협업해 집중 지원한다.

피지컬 AI 전용 지원 분야도 신설한다. 과학기술정보통신부의 전북·경남 연구개발·실증 프로젝트 성과인 ‘모두의 AI 공장장’을 보급하고 관련 자문과 교육을 연계한다. 모두의 AI 공장장은 중소·중견 제조기업의 AI 기반 현장 진단과 자동화 계획 수립을 지원하는 사업이다.

대기업이 AI 기술과 기반시설을 중소기업과 공유하는 상생형 AX 선도모델도 확대한다. 이번 공고에는 대기업 19개사가 참여해 함께 성장할 중소기업을 모집한다.

제조데이터 활용과 사후관리도 강화한다. 구축 단계부터 데이터 수집·활용 계획을 세우고 국가표준인 AAS에 기반한 데이터 축적 체계를 마련하도록 전문가 자문단이 지도한다. 전문인력 양성사업과 연계한 신규 채용인력 현장실습을 지원하고, 구축 후 점검 기간은 기존 3년에서 5년으로 늘린다.

권순재 중기부 지역기업정책관은 “공급기업 육성, 제조데이터 선순환, 전문인력 육성 등 스마트제조혁신 생태계를 활성화하기 위해서도 노력하겠다”고 말했다.

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