최근 국가자격시험 등에서 논란이 된 초소형 카메라 장착 스마트 안경(기사와 무관한 사진). 연합뉴스

스마트 안경으로 시험문제를 촬영해 외부 조력자에게 전달하는 방식의 부정행위가 아르헨티나 전공의 선발시험에서 적발됐다.

정부가 부정행위 의혹이 제기된 응시자들을 대상으로 재시험을 실시한 결과, 기존 시험에서 받은 점수에 근접한 성적을 기록한 사람은 한 명도 없었던 것으로 나타났다.

아르헨티나 현지 언론에 따르면 문제가 된 시험은 보건부가 2025년 7월 1일 실시한 '국가 전공의 선발시험'(Examen Unico de Residencias Medicas)이다. 성적에 따라 전문과목과 수련 병원을 선택할 수 있는 시험으로, 당시 전국에서 1만2646명이 응시했다.

부정행위 의혹은 일부 해외 의대 졸업 응시자들의 시험 성적이 대학 시절 학업 성적에 비해 지나치게 높게 나오면서 불거졌다. 시험장에서 에콰도르 출신 의사가 카메라가 장착된 스마트 안경으로 문제를 촬영하는 영상까지 사회관계망서비스(SNS)에 확산했다.

조사 결과 부정행위는 스마트 안경에 내장된 카메라로 시험문제를 촬영해 외부 조력자에게 전송하고, 외부에서 문제를 풀어 전달한 정답을 답안에 반영하는 방식으로 이뤄진 것으로 파악됐다. 텔레그램과 왓츠앱 등 메신저를 통한 유료 답안 공유도 있었던 것으로 조사됐다.

아르헨티나 정부는 기존 시험에서 100점 만점에 86점 이상을 받은 응시자 가운데 268명을 대상으로 과거 학업 이력과 시험 성적을 비교하는 검증에 나섰다.

그 결과 127명은 기존 점수를 인정받았지만, 141명은 성적을 인정받지 못했다.

이 가운데 117명은 재시험을 치렀다. 응시자 대부분은 외국 대학 출신이었다. 재시험에서는 휴대전화와 스마트워치, 스마트 안경 등 전자기기 반입을 전면 금지하고 응시자의 신분 확인을 강화했다. 시험 도중 화장실을 이용할 때도 보안 담당자가 동행하도록 했다.

재시험 결과 기존 성적과 큰 차이가 드러났다. 117명 가운데 이전 시험 점수에 근접한 성적을 받은 응시자는 없었으며, 최고 점수는 76점, 최저 점수는 28점이었다.

정부는 기존 시험 점수와 재시험 점수의 차이가 10%를 넘으면 재시험 성적을 최종 점수로 반영하도록 했다.

이와 별도로 스마트 안경을 이용한 부정행위 혐의를 받는 응시자와 관련자들을 형사 고발했다. 전국 단위로 시행하던 전공의 선발시험도 폐지하고 지방자치단체별 시험으로 대체했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지