한국수력원자력 월성원자력본부가 겨울철을 앞두고 지역 에너지 취약계층을 위한 난방비 지원 및 연탄 나눔 봉사활동을 펼쳤다.

월성원자력본부는 지난 19일 동경주 지역 에너지 취약가구 70가구에 가구별로 32만 원 상당의 난방유와 연탄을 지원하고 사랑의 연탄 나눔 봉사활동을 진행했다고 22일 밝혔다.

권원택(왼쪽) 월성원자력본부장과 김정호 대외협력처장이 연탄나눔 봉사활동을 펼치고 있다. 월성본부 제공

사회복지법인 해송을 통해 이뤄진 이번 지원은 겨울철 난방비 부담이 큰 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 마련됐다. 지원 물품은 11월 말까지 각 가정에 전달한다.

권원택 월성원자력본부장을 비롯한 임직원 30여 명은 이날 경주시 문무대왕면 와읍리의 에너지 취약 가정을 직접 방문해 연탄을 배달하며 나눔을 실천했다.

권원택 월성원자력본부장과 김정호 대외협력처장을 비롯 월성본부 직원들이 연탄나눔 봉사활동을 펼친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 월성본부 제공

월성본부는 난방비 지원과 연탄 나눔 이외에도 지역 저소득 가정을 위한 밑반찬 배달과 김장 나눔 등 다양한 사회공헌활동을 이어가며 지역사회와의 상생 및 나눔문화 확산에 힘쓰고 있다는 평가가 나온다.

권원택 월성본부장은 "이번 지원이 지역의 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 조금이나마 도움이 되기를 바란다'며 "앞으로도 다양한 사회공헌활동을 통해 지역사회에 따뜻한 온기가 전해질 수 있도록 지속적인 관심과 노력을 이어가겠다"고 말했다.

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