경북 포항시의 숙원사업인 특급호텔 건립사업에 청신호가 켜졌다.

포항 환호지구에 총사업비 약 4800억원 규모의 5성급 호텔과 프리미엄 리조트 등 관광숙박시설 385실 건립사업이 본격화하고 있는 것이다.

이철우 경북도지사와 김희수 경북도의회 의장, 박용선 포항시장, 김철수 포항시의회 의장, 최석진 한화호텔앤드리조트 대표이사, 김동환 포항하나원 대표이사가 참석한 가운데 지난 20일 경북도청에서 열린 투자협약식이 열렸다. 경북도 제공

경북도는 20일 도청 회의실에서 포항시, 한화호텔앤드리조트㈜, 포항하나원㈜과 환호지구 관광숙박시설 건립을 위한 투자 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

협약식에는 이철우 경북도지사와 박용선 포항시장, 최석진 한화호텔앤드리조트 대표이사, 김동환 포항하나원 대표이사가 참석했다.

협약에 따르면 두 기업은 2027년부터 2031년까지 포항 환호공원 인근에 5성급 호텔 160실과 프리미엄 리조트 225실을 짓고 각종 상업시설을 조성한다. 세부 규모와 일정은 사업계획 수립과 인허가 과정에서 조정될 수 있다.

두 기업은 자본을 투입하고 개발계획을 구체화하는 등 사업을 주도한다. 지역 인재를 채용하고, 건설 단계의 공사·자재 공급과 운영 단계의 식자재 납품·시설 유지관리에 지역 업체 참여를 확대한다.

포항시 영일대지구에 추진 중인 특급호텔 조감도. 포항시 제공

경북도는 총사업비의 20%를 지역활성화투자펀드로 조달할 수 있도록 관련 절차를 지원하고, 사업성 검토와 자금조달 컨설팅을 제공한다. 포항시는 인허가 등 행정절차가 신속히 처리되도록 협조한다.

환호공원 인근에는 한 해 약 68만 명이 찾는 스페이스워크가 있는 만큼 사업이 마무리되면 공원 일대의 관광·휴양 기능이 강화되고, 동해안권의 부족한 고급 숙박시설도 확충될 전망이다.

또 건설업과 관련 산업에서 전국적으로 약 3340명의 직간접 고용 효과가 기대된다. 개장 뒤에는 객실관리·식음료·시설관리 분야에서 지역 주민의 취업 기회도 넓어질 전망이다.

박용선 포항시장은 “이번 협약으로 포항의 부족한 고급숙박 인프라를 확충하고, 환호공원 일대를 새로운 관광명소로 발전시키는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 포항이 글로벌 복합해양레저관광도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

현재 경북 동해안권 5성급 호텔은 경주 보문관광단지의 라한셀렉트 경주와 힐튼 경주 두 곳뿐이다.

포항에는 연회시설을 갖춘 라한호텔 포항(3성급, 160실)이 있지만 대규모 행사의 숙박수요를 충분히 수용하기 어려운 실정이다.

환호지구에 한화호텔앤드리조트 브랜드 숙박시설이 들어서면 포항국제전시컨벤션센터와 연계해 국제행사 유치 경쟁력이 높아지고, 참가자의 체류와 소비 확대에도 도움이 될 전망이다.

한편, 포항시는 이번 환호지구 이외에도 송도지구와 영일대지구에 특급호텔 건립을 추진하고 있다.

코모도호텔은 1167억원을 투입해 송도동 기존 부지 9497㎡에 특급호텔 211실을 신축할 계획이다.

포항시는 지난 9월 코모도호텔 측과 업무협의를 마쳤으며, 연내 건축설계와 대주단, 모펀드 사업 선정에 착수할 방침이다.

이 사업 역시 경북도가 주관하는 투자펀드를 활용한 PF사업으로, 2028년 착공을 계획하고 있다.

또 영일대지구에는 26층 4성급 220실 규모의 특급호텔이 추진 중이다.

이번 한화와 코모도호텔 사업이 더해지면 환호지구, 송도지구, 영일대지구 등 3개 지구에서 총 816실의 특급호텔 객실이 동시에 추진된다.

이철우 경북도지사는 “5차 산업시대, AI가 일하고 사람은 놀고 즐기는 것이 바로 돈이 되는 시대인 만큼 포항도 이번 투자를 계기로 놀거리와 낭만이 있는 도시로 대전환해야만이 완성형 미래 도시가 될 것"이라며 “앞으로도 호텔리조트에 대한 투자를 아끼지 않겠다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지