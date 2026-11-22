최교진 교육부 장관이 22일 사의를 표명했다. 최 장관은 지난 19일 치러진 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 준비 과정에서 빚어진 혼란에 책임을 통감한다고 밝혔다. 이재명 대통령이 이를 수락하면서 교육부 장관 자리는 공석이 됐다.

최교진 교육부 장관이 22일 사의를 표명했다. 연합뉴스

최 장관은 이날 교육부 대변인실을 통해 발표한 입장문에서 “2027학년도 대학수학능력시험 준비 과정에서 시험을 목전에 두고 여러 가지 변화가 생겨 수험생을 포함한 국민들의 불편함이 초래되었다”라며 “다행히 대통령님, 총리님, 각 부처의 협력과 수험생, 학부모님, 감독관, 국민 여러분의 협조에 힘입어 큰 사고 없이 마무리되었다”고 했다.

그러면서 “그러나 주무부처 장관으로서 국민께서 보시기에 미리 준비하지 못했다는 지적이나 비판으로부터 자유로운 것은 아니라고 생각한다”며 “수능이 마무리된 만큼 책임을 통감하고 사의를 표명한다”고 덧붙였다.

이 대통령은 곧장 사의를 재가했다.

청와대는 “이재명 대통령이 최교진 교육부 장관의 사의 표명을 보고받고 이를 수락했다”며 “신임 교육부 장관 인선은 절차대로 진행될 것”이라고 밝혔다. 또 “한성숙 국무총리에게 수능 사후 조치를 비롯한 대응에 책임감을 갖고 만전을 기하도록 지시했다”고 했다.

앞서 최 장관은 수능을 사흘 앞두고 국회에서 열린 교육위원회 현안질의에서 ‘인공지능 활용 부정행위를 장관이 100% 잡아낼 자신이 있느냐’는 국민의힘 박정훈 의원 질의에 “못할 것 같다”고 답해 논란을 빚었다. 박 의원이 “교육부 수장이 그걸 못하겠다고 하면 이재명 정부의 수준이 그렇다는 것밖에 더 되느냐”고 하자 최 장관은 “제 나이가 있어서 개인은 그것을 하기가 어렵겠다는 말씀”이라고 설명했다.

교육부는 해당 발언을 두고 “초소형 카메라 등을 활용한 부정행위 관련 수능 현장 감독관들의 어려움에 공감을 표현한 것으로, 교육부 차원에서 부정행위 적발이 불가능하다거나 대응에 자신이 없다는 의미가 아니다”라고 해명했으나 국민의힘 등 야권에서는 최 장관 사퇴 요구가 이어졌다.

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