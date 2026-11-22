경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 도내 중소기업의 기술개발 성과를 민간 투자와 사업화로 연결하는 ‘2026 경기도 R&D 성과공유회’를 개최했다.

22일 경과원에 따르면 지난 20일 수원시 경과원에서 열린 이번 행사에는 도내 R&D 지원기업과 벤처캐피털(VC), 금융기관 관계자 등 220여명이 참석해 기술혁신 사례를 공유하고 투자 유치 방안을 모색했다.

20일 수원시 경기도경제과학진흥원(경과원)에서 열린 ‘2026 경기도 R＆D 성과공유회’. 경과원 제공

1부 투자유치 설명회(IR)에서는 ‘경기도 R&D+’ 프로그램에 선정된 10개 유망 기업이 현대투자파트너스, 포스코기술투자 등 주요 VC 심사역 앞에서 핵심 기술력과 사업화 전략을 선보였다. 경합 끝에 반도체 설계 스타트업 ‘실리콘그리드’가 대상을 차지해 성장지원금 500만원을 거머쥐었으며, ‘피트인’과 ‘제타일렉’이 각각 최우수상과 우수상을 받았다.

R&D 지원이 실제 대규모 민간 투자로 결실을 본 사례도 이어졌다. 도의 지원을 받아 전기차 배터리 교체 기술을 확보한 피트인은 약 120억원 규모의 시리즈A 투자를 유치했고, 실리콘그리드는 내비온파트너스와 투자유치 협약을 체결했다. 산학연 협력 유공 경기도지사 표창은 아바타테라퓨틱스, 하이비스, 케이엔알, 유와텍, 현대하이켐 등 5개 우수 기업에 돌아갔다.

2008년 전국 지자체 최초로 시작된 경기도 기술개발사업은 올해까지 총 1191개 과제에 1785억원을 투입했다. 2024년까지 종료된 981개 과제를 전수조사한 결과 매출 증대 및 비용 절감 1조636억원, 신규 고용 8836명, 특허 출원 871건 등 지원금 대비 7.3배에 달하는 경제 파급효과를 낸 것으로 집계됐다.

경과원은 올해 43개 과제에 대해 단순 자금 지원을 넘어 기술 컨설팅과 IR 후속 연계 등 전주기 지원을 강화했다. 김태형 경기도의회 미래과학협력위원장은 “경기도 R&D가 도내 중소기업의 든든한 성장 발판이 되고 있다”며 “우수 연구 성과가 시장 진입으로 이어지도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지