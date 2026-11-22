2025년 12월 14일 북마케도니아에서 관측된 유성우 사진(기사와 직접적 관련 없음). EPA연합뉴스

지구 주변에 지름 약 2ｍ 크기의 작은 소행성이 일시적으로 붙잡혀 머물고 있는 것으로 확인됐다.

마치 지구의 두 번째 달처럼 보이지만, 실제 위성은 아니며 오는 12월 초 지구의 중력 영향권을 벗어나 다시 태양을 도는 궤도로 돌아갈 전망이다.

21일(현지시간) 미국 CNN 방송에 따르면 국제천문연맹(IAU) 산하 소행성센터(MPC)는 소행성 ‘2026 QQ8’이 지난 4월 지구 중력에 붙잡혔다고 밝혔다.

이 소행성은 지름이 약 2ｍ에 불과한 작은 천체로, 오는 12월 초까지 지구 주변에 머문 뒤 중력 영향권을 벗어날 것으로 예상된다. 이후에는 다시 태양을 도는 궤도로 돌아갈 전망이다.

2026 QQ8은 헝가리 천문학자 크리스티안 샤르네츠키가 지난 8월 처음 발견했다. 처음에는 일반적인 소행성으로 여겨졌지만, 정밀한 궤도 계산을 통해 지구 주변에 머물고 있다는 사실이 확인됐다.

지구와 충돌할 가능성은 없는 것으로 분석됐다. 설령 지구 대기권에 진입하더라도 크기가 작아 대부분 타버릴 것으로 예상된다.

이처럼 지구가 작은 소행성을 일시적으로 중력에 붙잡아 두는 현상은 드물지 않다.

매슈 페인 MPC 소장은 “어느 시점이든 하나 정도는 지구 주변에 있을 가능성이 있다"며 "몇 주 또는 몇 달 정도 머문다”고 설명했다.

과거에도 소행성이 지구의 중력에 일시적으로 붙잡힌 사례가 있었다. 소행성 ‘2006 RH120’은 약 1년 동안 지구 주변에 머물렀으며, '2020 CD3'는 약 3년간 지구를 둘러싼 궤도를 돌았다.

천문학자들은 지구 주변에서 관찰되는 소행성 대부분이 화성과 목성 사이에 있는 소행성대에서 이동해 온 것으로 보고 있다. 소행성대에 있던 천체의 궤도가 중력의 영향으로 바뀌어 지구 가까이 접근하고, 속도가 충분히 느려지면 지구 중력에 일시적으로 붙잡힐 수 있다는 설명이다.

지금까지 천문학자들이 지구 주변에서 확인한 천체는 약 4만개에 이른다. 태양계 전체에서 확인된 천체는 약 150만개로 집계됐다.

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