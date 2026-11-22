수능을 마친 수험생 1000명에게 햄버거 세트를 무료로 나눠주고, 최대 200만원 상당의 쇼핑 포인트를 받을 수 있는 행운권까지 제공하는 행사가 열린다. 패션 플랫폼 무신사와 외식 브랜드 롯데리아가 손잡고 마련한 이벤트다.

무신사 제공

수능 이후 소비에 나서는 10대 고객을 잡으려는 유통업계의 경쟁도 본격화하고 있다. 패션업체는 햄버거를 나눠주고, 뷰티업체는 첫 구매 할인 쿠폰을 제공한다. 백화점과 가전업체도 수험표를 활용한 할인·경품 행사에 뛰어들었다.

22일 유통업계에 따르면 무신사는 이날까지 서울 성동구 무신사 메가스토어 성수 앞에서 롯데리아와 함께 수험생 응원 행사인 '버거 트럭'을 운영한다. 21일부터 이틀 동안 2027학년도 대학수학능력시험 응시자 1000여 명에게 '무신사 무진장 팩'을 선착순으로 무료 증정하는 행사다.

버거 트럭은 오전 11시부터 오후 5시까지 운영한다. 수험생은 수능 수험표를 제시하고 무신사 앱에서 출석체크를 하면 참여할 수 있다. 무진장 팩과 함께 무신사 온·오프라인 할인 쿠폰 3종을 받을 수 있다. 준비한 물량이 소진되면 행사는 조기 종료된다.

무진장 팩에는 무신사와 롯데리아가 공동 개발한 버거를 비롯해 양념감자, 치즈스틱, 콜라가 들어간다. 여기에 무신사 행운권과 오프라인 매장 전용 할인 쿠폰을 더했다.

눈길을 끄는 것은 행운권이다. 구매자나 행사 참여자는 행운권을 통해 최소 2000원부터 최대 200만원 상당의 무신사머니를 받을 수 있다. 당첨 금액은 무작위로 결정된다. 모든 참가자가 200만원을 받는 것은 아니다.

21일 행사에는 입시 콘텐츠로 알려진 유튜버 미미미누도 참여했다. 미미미누는 현장을 찾은 수험생들에게 무진장 팩을 직접 전달하며 응원의 말을 건넸다. 협업 패션 상품을 받을 수 있는 행사도 하루 10명씩 진행한다.

이번 이벤트는 무신사가 22일 오후 7시 시작하는 '무신사 무진장 26 겨울 블랙프라이데이'와 연계한 행사다. 본행사는 12월 2일 자정까지 이어진다.

두 회사의 협업은 무료 증정 행사에서 끝나지 않는다.

롯데리아는 20일부터 '무신사 무진장 버거' 2종을 한정 판매하고 있다. 소고기 패티 2장을 넣은 '스모키 더블비프'와 소고기·통다리치킨 패티를 조합한 '스모키 치킨비프'다.

이들 버거를 활용한 무진장 팩은 총 15만개 한정 판매한다. 판매 기간은 12월 16일까지로, 물량이 소진되면 일찍 종료될 수 있다. 롯데리아 매장이나 롯데잇츠 앱의 픽업 주문으로 구매할 수 있으며 배달 주문은 제외된다.

패션 상품도 출시했다. 무신사는 롯데리아의 브랜드 디자인을 활용한 래글런 티셔츠, 트러커 캡, 와플 후드 스웨트셔츠, 양말 등 협업 의류 4종을 단독 판매한다.

다음 달 3일부터는 롯데리아 캐릭터 '햄리앙'과 '포떼링'을 활용한 키캡 키링 2종을 전국 롯데리아 매장에서 증정하는 행사도 예정돼 있다.

햄버거 구매자를 패션 쇼핑으로 연결하고, 무신사 이용자를 롯데리아 매장으로 끌어들이는 구조다. 서로 다른 업종의 고객이 상대 브랜드를 경험하도록 유도한다는 점에서 일반적인 가격 할인 행사와 차이가 있다.

수험생을 겨냥한 유통업계의 판촉 행사도 이어지고 있다.

CJ올리브영은 다음 달 31일까지 만 14~19세 회원을 대상으로 '수능 OFF, 혜택 ON!' 행사를 진행한다. 올해 올리브영에서 처음 구매하는 회원에게 5000원 이상 결제할 때 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 제공한다.

쿠폰을 사용한 회원 가운데 선착순 1만명에게는 올리브 포인트 2000원을 추가 지급한다. 수능 응시 여부와 관계없이 연령 등 회원 조건을 충족하면 참여할 수 있다는 점이 특징이다.

현대백화점도 수험생을 대상으로 특별 행사를 마련했다. 더현대 서울은 크리스마스 연출 공간 'H빌리지'에 수험표를 제시한 고객이 본인을 포함해 2명까지 입장할 수 있는 프로모션을 예고했다. 구체적인 일정과 입장 방법은 별도로 안내할 예정이다.

현대백화점 중동점에서는 26일까지 8층 식당가 일부 매장에서 수험표를 제시한 고객에게 추가 메뉴를 제공한다. 텍사스로드하우스는 양파튀김, 차이797은 탕수육 소자, 오름채는 새우튀김을 증정한다.

롯데하이마트는 수능 이후 노트북과 태블릿 등 정보기술(IT) 기기 구매 수요를 겨냥했다. '하이마트 수능패스' 행사를 통해 노트북, 조립 PC, 태블릿 구매 고객에게 특가 할인과 사은품 혜택을 제공한다.

외식업계에서는 치킨 브랜드 bhc가 22일까지 매일 1000원 중복 할인 쿠폰을 제공한다. 앱에서 수험표를 인증한 고객에게는 테마파크 자유이용권이나 모바일 상품권 등 경품 혜택을 마련했다.

업계가 수험생을 대상으로 할인과 증정 행사를 집중하는 것은 수능 직후가 새로운 소비 수요를 확보할 수 있는 시기이기 때문이다.

시험을 마친 학생들은 그동안 미뤄뒀던 쇼핑과 외식, 여가 활동에 나설 수 있다. 대학 진학을 앞두고 옷이나 화장품을 구매하거나 노트북 등 학습용 기기를 마련하려는 수요도 예상된다.

업체별 접근 방식은 다르다. 무신사와 롯데리아는 무료 버거와 한정판 상품으로 오프라인 방문을 유도하고, 올리브영은 첫 구매 고객에게 할인 혜택을 제공한다. 백화점은 체험 공간과 식음료 혜택을, 가전업체는 신학기 준비 수요를 겨냥했다.

다만 무료 증정 행사 상당수는 선착순으로 운영되고, 할인 쿠폰도 발급 대상과 사용 조건이 제한돼 있다. 수험표 인증만으로 모든 혜택을 받을 수 있는 것은 아니다.

수험생을 향한 유통업계의 판촉 경쟁은 수능 직후를 넘어 연말 쇼핑 시즌까지 이어질 전망이다. 무신사의 블랙프라이데이 행사는 12월 2일, 롯데리아 협업 버거 판매는 12월 16일, 올리브영의 청소년 대상 프로모션은 12월 31일까지 각각 예정돼 있다.

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