20년 가까이 교실 디지털화에 앞장서 온 노르웨이가 종이 교과서로 돌아가고 있다. 학생들의 읽기·쓰기 능력이 눈에 띄게 떨어지자 정책 방향을 튼 것이다. 정부는 카메라가 달린 스마트안경을 학교와 공원 등에서 한시적으로 금지하는 방안까지 추진하며, 교실 밖에서도 기술 통제에 나섰다.

노르웨이의 한 교실에서 학생들이 노트북으로 수업을 듣고 있다. AFP연합뉴스

21일(현지시간) AFP통신에 따르면 노르웨이 수도 오슬로시는 최근 초등학교의 ‘학생 1인당 디지털 기기 1대’ 의무 규정을 폐지했다. 2023년 도입한 지 3년 만이다. 노르웨이 정부는 종이 교과서를 이용할 권리를 법에 명시하는 작업도 진행 중이다.

토르게이르 미카엘센 디지털화부 장관은 AFP에 “학교에 스크린을 도입하는 일이 너무 빨리 진행됐다고 볼 이유가 있다”며 “그 영향을 충분히 알기 전이었다”고 말했다.

정책을 돌려세운 것은 성적표였다. 2025년 국제학업성취도평가(PISA)에서 노르웨이 학생들은 독해와 수학, 과학 모두 경제협력개발기구(OECD) 평균에 못 미쳤다. 세 영역이 한꺼번에 평균 아래로 내려간 것은 2006년 이후 처음이다. 앞서 2024년 정부 산하 스크린 사용 위원회는 학생들이 긴 글을 종이로 읽을 때 대체로 더 잘 이해한다는 결론을 내놨다.

현장에서는 그 전부터 이상 신호가 있었다. 오슬로의 초등학교 3학년 담임교사 폴 루드비그 핀스타는 3년 전 읽기와 쓰기를 어려워하는 학생들을 위해 태블릿을 잠시 치우고 연필과 종이를 꺼냈다가 학교로부터 서면 경고를 받았다. 당시 규정을 어겼기 때문인데, 그 규정이 이번에 사라졌다.

곱셈 문제가 뜬 태블릿과 공책, 연필이 책상 위에 나란히 놓여 있다. AFP연합뉴스

기기를 아예 내쫓자는 것은 아니다. 초등학교 교장 실리에 벤은 “스크린 자체가 아니라 도구가 내용보다 중요해질 때가 문제”라며 “책과 아이패드는 서로를 배제하지 않는다”고 AFP에 밝혔다. 당국은 학교 내 휴대전화 사용을 규제하고 인공지능(AI)은 교육과정에 단계적으로만 들이라고 권고한 상태다.

기술을 다시 통제하려는 움직임은 교실 밖에서 더 뚜렷하다. 노르웨이 정부는 틱톡과 스냅챗, 게임 플랫폼 로블록스 등을 16세 미만에게 금지하는 법안을 올해 안에 내놓을 예정이다. 스마트안경 금지 대상에는 학교 외에 공원과 해변 등 일부 공공장소가 포함되며, 정부는 사생활 침해 우려를 이유로 들었다.

대책이 겉핥기라는 비판도 나온다. 오슬로메트로폴리탄대의 사회학자 크리스테르 휘겐은 “정치 지도자들이 복잡한 문제를 임시방편으로 풀려 했다”고 지적했다. 그는 디지털 서비스의 중독적 설계와 아동 대상 표적 마케팅 같은 근본 문제는 그대로라면서 “패러다임 전환은 유럽 차원에서만 가능하다”고 말했다.

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