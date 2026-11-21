이재명 대통령이 21일 울산 SK AI 데이터센터 건설 현장을 방문해 안전모를 착용하고 있다. 뉴시스(청와대통신사진기자단)

이재명 대통령은 21일 “수도권 집중 때문에 대한민국에 온갖 문제가 발생하고 있는데, 지방에 새로운 기회를 만들어야 하고 메가 프로젝트가 중요한 핵심적인 장치가 될 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 울산 SK AI데이터센터(AIDC) 건설 현장을 방문한 자리에서 “대한민국의 주요 국가 과제는 균형발전”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 지난해 6월 취임 이후 첫 산업 현장 방문 일정으로 울산을 찾았던 사실을 언급하며 “그사이 벌써 완공이 다 돼 간다”며 “과감한 투자를 결정하고 사업을 속도감 있게 추진하는 SK 관계자 여러분께 감사드린다”고 말했다.

AI 데이터센터의 산업적 역할도 강조했다. 이 대통령은 “AI 데이터센터는 반도체의 주요 수요처이기도 하고 로봇, 자율주행차량 같은 피지컬 AI를 뒷받침하는 핵심 인프라”라고 말했다.

그러면서 “과거 경부고속도로가 대한민국 산업화의 길을 열었던 것처럼 앞으로 대한민국 AI 대전환은 인공지능 고속도로가 열게 될 것”이라며 “울산 AI 데이터센터 사업의 성공적인 추진이 글로벌 AI 기업들의 추가 투자를 이끌어내는 마중물이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 21일 울산 SK AI 데이터센터 건설 현장을 방문해 정재헌 SKT 대표이사의 설명을 들으며 공사 주요 구간을 둘러보고 있다. 뉴시스(청와대통신사진기자단)

특히 AI 인프라 투자가 수도권이 아닌 지방을 중심으로 진행되고 있다는 점에 의미를 부여했다. 이 대통령은 “새로운 성장 동력을 만들어낼 수 있다는 점을 증명하는 실제 사례가 될 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 “첨단 시설 공정 인력이 매우 부족하다고 한다”며 “반도체 공장도 만들어 나가야 하는데 이미 인력이 상당히 부족한 상황이고, 앞으로 데이터센터 건설 등이 확대되면 건설 인력 문제도 간단치 않을 것”이라고 말했다.

이어 “지금 세계가 경쟁하는 상황에서 속도가 생명”이라며 “국내의 필요뿐 아니라 국제 경쟁을 위해서도 속도 경쟁이 핵심인 만큼 인력을 어떻게 준비할 것인지 정부 부처 차원에서 고민하겠다”고 말했다.

지방정부의 행정 지원에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 “인허가와 관련해 지방정부에서 많은 역할을 해주고 있는데, 그 점도 속도를 높이는 데 크게 도움이 된 것 같다”며 김상욱 울산시장에게 감사를 표했다. 아울러 “중앙정부와 지방정부가 어떤 일을 하는 것이 더 도움이 되는지 의견을 주면 잘 챙기도록 하겠다”고 말했다.

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