엔비디아 14% 급락… 상장 이틀째 앤트로픽은 장중 공모가까지 밀려

미국 뉴욕증시가 20일(현지시간) 인공지능(AI) 관련주 투매로 일제히 급락했다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 올해 상승분을 모두 내줬고, 다우와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 고점 대비 10% 넘게 떨어져 조정 국면에 들어섰다.

엔비디아 로고. 로이터연합

이날 뉴욕증시에서 나스닥 종합지수는 전장보다 1261.47포인트(5.28%) 내린 2만2617.73에 거래를 마쳤다. S&P500 지수는 265.44포인트(3.70%) 하락한 6910.39, 다우존스30 산업평균지수는 949.73포인트(1.93%) 떨어진 4만8147.33으로 마감했다. S&P500은 7거래일 연속 내려 코로나19 대유행 초기인 2020년 2월 이후 가장 긴 하락세를 기록했다.

S&P500과 나스닥의 주간 낙폭은 도널드 트럼프 미국 대통령이 상호관세를 발표한 지난해 4월 이후, 다우는 2020년 3월 이후 가장 컸다. ‘공포지수’로 불리는 변동성지수(VIX)는 26% 뛴 35.89로 치솟았다.

하락을 이끈 것은 엔비디아다. 주가가 14.01% 빠지면서 52주 신저가로 내려앉았고 시가총액 순위도 4위로 밀렸다. 10월 초 사상 최고가와 비교하면 48%가량 낮다. 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)가 12일 혼외관계와 대중국 반도체 유출 의혹 속에 물러난 데 이어, 이날 로이터통신이 미 증권거래위원회(SEC)가 이 회사의 회계 처리를 조사하고 있다고 보도한 것이 충격을 키웠다. 17일 내놓은 3분기 실적은 시장 전망을 웃돌았지만 흐름을 돌리지 못했다. 필라델피아 반도체지수는 10% 넘게 하락했다.

전날 역대 최대 규모 기업공개(IPO)로 나스닥에 입성한 앤트로픽도 매도세를 피하지 못했다. 첫날 17% 올랐던 주가는 이틀째 8.5% 내린 88.91달러로 마감했고, 장중 한때 공모가인 83달러 선까지 밀렸다.

시장에서는 여러 악재가 한꺼번에 겹쳤다는 분석이 나온다. 빚을 내 데이터센터를 짓는 AI 투자 방식에 대한 의구심이 10월부터 쌓여 온 데다, 이달 초 중간선거에서 민주당이 압승하면서 AI 규제가 강해지고 데이터센터 건설이 늦춰질 수 있다는 우려가 더해졌다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 달 기준금리를 올릴 것이라는 전망도 부담이다. 투자자들의 눈은 다음 주 발표되는 개인소비지출(PCE) 물가지수와 S&P500 지수의 7000선 회복 여부에 쏠려 있다.

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