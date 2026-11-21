2027학년도 대학수학능력시험이 끝나면서 유통업계가 수험생을 겨냥한 할인 행사에 나섰다. 패션·뷰티업계는 수험생 전용 쿠폰과 청소년 회원 대상 프로모션을 마련하고, 외식업계도 각종 이벤트와 할인 혜택을 제공한다.

기사 이해를 돕기 위해 챗GPT로 생성한 AI 이미지. 챗GPT

21일 유통업계에 따르면 무신사는 다음 달 2일까지 ‘무신사 무진장 26 겨울 블랙프라이데이’를 진행한다. 사전 행사 기간인 20~22일에는 여섯 차례에 걸쳐 선착순 최대 30% 할인 쿠폰을 지급하고, 수능을 마친 2007~2008년생에게는 장바구니 할인 쿠폰을 별도로 제공한다.

본 행사에서는 인기 상품 1500여개를 특가로 선보인다. 나이키와 아디다스, 룰루레몬, 아크테릭스 등 주요 브랜드가 참여하는 브랜드데이도 매일 진행한다. 구매 금액에 따른 보상과 최대 80% 할인 쿠폰 추첨 행사도 마련했다.

무신사 유즈드에서는 일부 중고 브랜드 상품을 9900원에 선착순 판매하고, 중고 의류를 최대 80% 할인한다.

CJ올리브영은 다음 달 31일까지 만 14~19세 회원을 대상으로 ‘수능 OFF, 혜택 ON!’ 기획전을 연다. 올해 올리브영에서 처음 구매하는 회원에게 5000원 이상 결제 시 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠

폰을 사용한 회원 가운데 선착순 1만명에게는 올리브 포인트 2000원을 추가 지급한다. 수험생 전용 행사는 아니지만 청소년 회원이라면 이용할 수 있다.

준오헤어는 다음 달 31일까지 수험생의 시술비를 50% 할인한다. 수험생과 함께 방문한 가족이나 지인에게도 30% 할인 혜택을 제공한다. 당일 20만원 이상 결제하면 브랜드 기념품도 증정한다.

호텔업계도 수험생과 가족 단위 고객을 겨냥해 뷔페 할인 행사를 진행한다. 켄싱턴호텔 여의도는 이달 30일까지 뷔페 레스토랑 ‘브로드웨이’ 이용료를 수험생에게 50% 할인한다. 테이블당 수험생 1명에게 적용된다. JW 메리어트 호텔 서울은 같은 기간 뷔페 레스토랑 ‘플레이버즈’에서 성인 3명이 이용하면 1명에게 무료 혜택을 제공한다. 평일 점심과 저녁에 한하며 사전 전화 예약과 수험생 증빙서류가 필요하다.

제주신라호텔은 이달 30일까지 다이닝 레스토랑 ‘더 파크뷰’ 저녁 뷔페 이용료를 수험생에게 30% 할인한다. AC호텔 바이 메리어트 서울 강남의 뷔페 'AC 키친'도 이달 30일까지 수험생 본인에게 50%, 동반 고객에게 10% 할인 혜택을 제공한다.

수험생 대상 식사비 할인과 메뉴 증정 행사도 이어진다. 샤브올데이는 22일까지 실물 수험표를 제시한 수험생에게 샤브샤브와 샐러드바를 초등학생 요금인 1만3900원에 제공한다. 라그릴리아는 30일까지 카카오톡 채널을 추가하고 수험표나 응시원서 접수증을 제시하면 일부 스테이크와 폭립 메뉴를 50% 할인한다.

매드포갈릭은 다음 달 6일까지 실물 수험표를 제시한 고객에게 전 메뉴 30% 할인 혜택을 제공한다. 최대 할인 금액은 3만원이다. 아웃백스테이크하우스는 다음 달 11일까지 수험표를 지참하고 7만원 이상 결제한 고객에게 코코넛 슈림프 7조각을 증정한다. 창고43은 이달 30일까지 수험표를 제시하면 육회를 무료로 제공한다.

놀이공원과 영화관도 할인 혜택을 마련했다. 에버랜드는 다음 달 31일까지 수험생에게 2만원의 우대 요금을 적용한다. 동반 가족이나 친구도 최대 3명까지 1인당 3만원에 이용할 수 있다. 서울랜드는 수험생 본인과 동반 2명에게 파크 이용권을 2만500원에 판매한다.

영화 할인 혜택도 크다. CGV는 이달 30일까지 만 13~18세 회원에게 일반 2D 영화 7000원 관람 쿠폰을 제공한다. 현장 매표소에서 수험표나 학생증을 제시해도 할인 혜택을 받을 수 있다. 롯데시네마도 같은 기간 청소년을 대상으로 7000원 관람 쿠폰과 수능 콤보 할인 쿠폰을 제공한다.

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