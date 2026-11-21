시진핑(習近平) 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하는 도중 젠슨 황(66) 전 엔비디아 최고경영자(CEO)를 크게 칭찬한 것으로 전해졌다. 대만계 미국인으로 ‘인공지능(AI) 황제’라는 별칭을 지닌 젠슨 황은 중국 스파이(간첩)로 의심되는 여성과의 부적절한 관계가 드러나 최근 사임했다.

젠슨 황 전 엔비디아 CEO. 세계일보 자료사진

20일(현지시간) AFP 통신에 따르면 트럼프는 이날 백악관에서 기자들과 만나 전날 중국 선전(深圳)에서 열린 미·중 정상회담을 주제로 일문일답을 주고받았다. 트럼프는 “시 주석과 젠슨 황 전 CEO에 관한 이야기를 나눴다”며 “시 주석이 (젠슨 황 전 CEO를 가리켜) ‘아 뛰어나다, 그는 뛰어난 사람이야’라고 말했다”고 소개했다.

중국이 젠슨 황의 신변에 지대한 관심을 갖고 있으며, 특히 그를 둘러싼 스파이 의혹을 매우 민감하게 받아들인다는 것은 주지의 사실이다. 실제로 정상회담이 열린 선전의 국제회의장에서 취재하던 블룸버그TV 기자가 트럼프에게 젠슨 황에 관한 질문을 던졌다가 되레 중국 측 요원들로부터 제지를 당하고 취재 불허 조치에 처해지는 일까지 벌어졌다.

앞서 중국 정부는 젠슨 황의 불륜 상대방 여성인 앨리스 황(중국명 황러)에 대해 “스파이가 아니다”라는 공식 입장을 밝힌 바 있다.

트럼프 역시 지난 16일 취재진 앞에서 “앨리스 황이 스파이가 아닐 수도 있다”는 취지의 발언을 했다. 젠슨 황은 트럼프 행정부의 AI 관련 정책에 줄곧 우호적인 태도를 보였고, 트럼프도 그런 젠슨 황을 공사 모든 측면에서 적극 옹호했다. 지난달 트럼프는 젠슨 황과 일론 머스크 테슬라 CEO에게 최고 권위의 ‘국가 과학 훈장’을 수여하기도 했다.

지난 19일 중국 선전에서 만난 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 미·중 정상회담 개시에 앞서 악수를 나누고 있다. 두 정상은 대화 도중 젠슨 황 전 엔비디아 CEO에 관한 이야기도 나눈 것으로 전해졌다. AFP연합뉴스

엔비디아 이사회가 젠슨 황의 복귀 가능성에 선을 긋고 새 CEO 영입에 나선 가운데 트럼프는 이날도 ‘젠슨 황이 엔비디아로 돌아가야 한다’는 주장을 펼쳤다. 트럼프는 “젠슨에게 두 번째 기회가 주어졌으면 좋겠다”며 “복귀하는 모습을 보고 싶다”고 말했다. 젠슨 황을 “세계에서 가장 똑똑한 사람 중 하나”로 규정한 뒤 “그가 어디로 가야 하겠느냐”고 되묻기도 했다.

젠슨 황이 몰락하는 원인으로 작용한 불륜에 대해 트럼프는 “잘못된 선택”이라고 지적하면서도 그의 재능이 너무나 아깝다는 듯한 태도를 보였다. 트럼프는 “(젠슨 황 전 CEO가) 크게 사과하고 돌아가길 바란다”며 “그는 ‘블랙웰’로 대단한 일을 한 사람”이라고 거듭 찬사를 보냈다. 블랙웰은 엔비디아의 최첨단 칩을 의미한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지