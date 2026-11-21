서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스

국내 주유소 기름값이 27주 연속 하락했지만 하락 폭이 미미해 사실상 제자리걸음을 이어가고 있다.

휘발유와 경유 모두 전주보다 리터(L)당 1원도 내리지 않으면서 소비자가 체감할 만한 가격 하락은 나타나지 않고 있다.

21일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 11월 셋째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 전주보다 L당 0.4원 내린 1854.7원으로 집계됐다.

휘발유 가격은 27주 연속 하락세를 이어갔지만 주간 하락 폭은 9월 셋째 주부터 L당 1원 미만에 머물고 있다.

지역별로는 서울의 휘발유 평균 가격이 전주보다 0.8원 내린 1899.4원으로 가장 높았다. 대구는 0.1원 오른 1827.0원으로 전국에서 가장 저렴했다.

상표별로는 GS칼텍스 주유소가 L당 1857.8원으로 가장 비쌌으며, 알뜰주유소와 자가상표 주유소가 1845.9원으로 가장 저렴했다.

경유 평균 판매가격도 전주보다 L당 0.3원 내린 1841.5원을 기록했다. 경유 역시 8월 넷째 주부터 주간 하락 폭이 L당 1원에 미치지 못하고 있다.

국제유가는 세계적인 석유 공급과잉 우려로 하락했지만 중동과 러시아의 공급 차질 위험이 이어지면서 낙폭은 제한됐다.

수입 원유 가격의 기준이 되는 두바이유는 전주보다 배럴당 0.4달러 내린 89.3달러를 기록했다. 국제 휘발유 가격은 배럴당 6.1달러 하락한 97.2달러, 국제 자동차용 경유 가격은 6.8달러 내린 145.1달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2~3주가량의 시차를 두고 국내 주유소 판매가격에 반영된다.

정부는 국제유가 변동이 국내 석유제품 가격에 미치는 영향을 줄이기 위해 석유 최고가격제를 유지하고 있다.

정부가 지정한 12차 석유 최고가격은 11차와 같은 수준으로, 휘발유 L당 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원이다. 해당 가격은 지난 14일부터 4주간 적용된다.

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