삼성전자 주가가 하루 새 7% 넘게 빠진 20일, 개인투자자는 유가증권시장 전기·전자 업종에서 1조5178억원 매수 우위를 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 속한 업종이다. 외국인과 기관이 이 업종에서 2조원 가까이 판 물량을 개인이 받았다.

컴퓨터 메인보드에 장착된 반도체 칩과 소켓. 기사 특정 내용과 관련 없음. Pexels

증권가 신호는 엇갈린다. 두 회사의 내년 영업이익 전망치를 올리면서 목표주가는 깎는 증권사가 나왔다. 내년 연간 이익은 늘어도 분기 이익은 내년 중 정점을 찍는다고 보기 때문이다.

◆코스피 10개월 만에 최저…개인 순매수 95%가 전기·전자

21일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 전날(20일) 7.01% 급락한 18만3100원, SK하이닉스는 5.92% 내린 111만3000원에 마감했다.

삼성전자는 장중 18만1400원까지 밀렸다. 코스피는 전 거래일 대비 267.93포인트(5.21%) 내린 4869.96에 거래를 마쳤다. 종가 기준으로는 지난 1월 16일(4840.74) 이후 약 10개월 만에 가장 낮은 수준이다.

20일 유가증권시장에서 외국인은 1조1000억원 넘게 순매도했고 기관은 9513억원을 팔았다. 외국인은 6거래일 연속 매도 우위다. 개인은 1조5950억원을 순매수했고, 이 가운데 전기·전자 업종 순매수액이 1조5178억원으로 전체의 95.2%다. 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목만 센 금액이 아니라 업종 전체 순매수액이다.

종목별로는 외국인이 삼성전자 4340억원, SK하이닉스 2026억원을 순매도했고, 기관은 삼성전자 3603억원, SK하이닉스 2626억원을 팔았다.

개인은 7월에도 급락하면 사고 반등하면 팔았다. 코스피가 10.84% 하락한 7월 28일 개인은 4조3337억원을 순매수했다. 사흘 뒤 코스피가 17.91% 오른 31일에는 한국거래소 정규시장 기준 8조2543억원을 순매도했다. 7월 한 달로는 14조1661억원 순매수였다.

앞서 19일(현지시간) 미국 증시도 부담이 됐다. 나스닥지수는 550.68포인트(2.25%) 밀린 2만3879.20에 거래를 마쳤다. 같은 날 파이낸셜타임스(FT)는 삼성전자와 대만 TSMC가 중국 고객사에 일부 칩 출하를 멈췄다고 보도했다.

미국 상무부 산업안보국(BIS)이 지난 16일 발표한 수출통제 규정 변경에 따른 조치로, 두 회사는 수출 허가를 신청하는 동안 해당 제품의 공급을 중단하기로 한 것으로 전해졌다. 삼성전자의 중국 고객사에는 바이두의 AI 데이터센터 부문 쿤룬과 틱톡 모회사 바이트댄스가 포함돼 있다. 파운드리(위탁생산) 거래다.

◆‘7만전자’의 근거…“메모리값 오르기 전 주가”

삼성전자 7만원, SK하이닉스 20만원은 SK하이닉스 연구원 출신인 이주완 인더스트리 애널리스트가 제시한 적정 주가다. 그는 18일 공개된 유튜브 채널 ‘지식한끗’ 영상에서 기존 전망을 유지했다. 20일 종가에서 삼성전자는 61.8%, SK하이닉스는 82.0% 더 떨어져야 이 가격이 된다.

이 애널리스트는 앞서 10월 YTN 라디오에서 근거를 설명했다. 메모리 가격이 급등하기 시작한 지난해 4월이 ‘7만전자, 20만닉스’ 시절이었고, 생산량과 출하량은 그대로인데 주가만 10배, 20배 올랐다는 것이다. 가격이 정상화되면 주가도 그 무렵 수준으로 돌아간다는 논리다. 그는 7만전자, 20만닉스를 1년 전부터 얘기했다고 밝혔다.

실적이 메모리에 쏠려 있는 것은 숫자로도 보인다. 삼성전자는 3분기 반도체로만 106조5000억원의 영업이익을 거뒀다. 삼성전자의 3분기 영업이익은 107조4000억원이다. SK하이닉스의 3분기 영업이익률은 79.7%로 역대 최고치였다.

증권가 목표주가는 이 애널리스트의 적정가보다 훨씬 높다. 모건스탠리는 삼성전자 30만9000원, SK하이닉스 160만원을 제시했다.

◆이익 전망 올리고 목표가는 내리고

모건스탠리는 지난 9일(현지시간) ‘메모리 반도체-미국 중간선거 이후 핵심 쟁점’ 보고서를 냈다. SK하이닉스 목표주가는 260만원에서 160만원으로 38%, 삼성전자는 38만1000원에서 30만9000원으로 19% 내렸다. 반면 내년 영업이익 전망치는 삼성전자가 약 688조원, SK하이닉스가 약 468조원으로 기존보다 각각 9%, 13% 올렸다.

이유는 2027년 이후다. 내년 말부터 신규 생산시설이 가동돼 공급이 늘면 지금의 높은 수익성을 오래 유지하기 어렵다고 봤다. SK하이닉스의 2029~2035년 평균 영업이익률 전망은 53%에서 28%로 낮췄다.

키움증권도 최근 목표주가를 삼성전자 29만원, SK하이닉스 180만원으로 내렸다. 삼성전자는 7월 이후 세 번째 하향이다. 키움은 내년 영업이익을 삼성전자 540조6000억원(39% 증가), SK하이닉스 383조2000억원(35% 증가)으로 추정했다.

분기로 나누면 그림이 달라진다. 키움은 삼성전자 분기 영업이익이 내년 2분기 147조6000억원으로 정점을 찍고 4분기에는 108조2000억원으로 줄어든다고 봤다. SK하이닉스는 2분기 107조9000억원에서 4분기 78조5000억원으로 감소한다는 추정이다.

내년 4분기 삼성전자 이익은 올해 3분기와 비슷한 수준으로 돌아가고, SK하이닉스는 올해 3분기(83조3338억원)보다 적어진다.

◆낸드는 1분기부터 하락…D램은 상승폭 둔화

메모리 가격 전망도 제품별로 갈린다. 대만 시장조사업체 트렌드포스는 19일 낸드플래시 시장이 내년에 공급 과잉으로 돌아선다고 전망했다.

낸드 계약가격은 내년 1분기 0~5% 하락하고, 2분기부터는 모든 제품군이 가격 하락 사이클에 들어간다고 봤다. 올해 4분기에는 8~13% 오를 것으로 전망했다.

중국 클라우드 업체들이 기업용 SSD 주문을 크게 줄인 영향이 크다. 공급은 빠르게 늘어난다. 트렌드포스는 내년 낸드 업계 설비투자가 26.7% 늘고, 낸드 비트 공급이 25~30% 늘 것으로 예상했다.

삼성전자와 SK하이닉스 주가가 동반 급락한 가운데 개인투자자가 반도체주를 대거 사들인 상황을 표현한 생성형 AI 이미지

D램은 아직 공급 부족이다. 트렌드포스는 18일 보고서에서 모바일 D램 계약 협상이 멈춰 섰다고 전했다. 많은 업체가 구매를 미루고 있고 현물 수요도 약하다. 계약가격은 계속 오르겠지만 상승폭은 분기마다 작아질 것으로 봤다.

현물시장은 유통업체가 단기로 사고파는 시장이다. 대형 고객사와 제조사가 계약으로 거래하는 가격과는 따로 움직일 수 있다. 모바일 D램 약세가 서버용 계약가격으로 곧바로 번진다고 단정하기는 어렵다.

◆장기계약은 생산능력 절반…가격은 ‘시장 상황 반영’

공급 과잉 우려에 대한 반론으로는 장기공급계약이 꼽힌다. SK하이닉스는 올해 3분기까지 글로벌 빅테크 기업을 포함한 14개 주요 고객사와 장기공급계약을 체결했다.

2027년과 2028년에는 전체 생산능력의 50% 이상이 이 계약 물량에 해당한다. 계약 기간은 통상 5년이고 일부 고객과는 연장을 논의 중이다.

계약이 가격까지 고정하지는 않는다. SK하이닉스는 계약 가격에도 시장 상황을 반영해 수익성을 확보하면서 유연성을 유지한다는 방침이다. 트렌드포스는 앞으로 D램 가격을 좌우할 변수로 장기계약의 가격 조항, 증설 시점, 2028년 수요 전망을 꼽았다.

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