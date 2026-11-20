컬리에서 제품 홍보 활동에 참여하는 큐레이터 1만여명의 개인정보가 유출되는 사고가 발생했다. 일부 피해자의 주민등록번호와 계좌번호까지 유출된 것으로 확인됐다.

20일 컬리에 따르면 지난 17일 큐레이터 프로그램 참여자 1만699명의 개인정보와 일반 고객 2명의 회원정보가 유출됐다. 큐레이터는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 컬리 제품을 홍보하거나 구매 링크를 올리는 이용자를 말한다.

컬리 로고. 연합뉴스

유출된 정보에는 큐레이터의 이름과 아이디, 전화번호, 이메일, SNS 채널 정보가 포함됐다. 일부 큐레이터의 경우 주민등록번호 또는 사업자등록번호와 계좌번호도 유출된 것으로 파악됐다.

이번 사고는 외부 공격자가 인증정보를 탈취해 컬리의 업무 시스템에 무단으로 접근하면서 발생했다. 컬리는 사고를 인지한 직후 외부 공격자의 접근을 차단하고, 지난 18일 관계기관에 침해사고를 신고했다.

컬리는 개인정보가 유출된 큐레이터에게 피해 범위에 따라 5만∼15만원 상당 적립금을 지급하기로 했다. 적립금은 최소 주문금액 등 별도 조건 없이 1년간 컬리 애플리케이션(앱)에서 사용할 수 있다. 일반 고객 2명에게도 유출 사실을 개별 통지할 예정이다. 추가 피해가 확인되면 피해액을 전액 보상할 방침이고, 피해자를 위한 전담 고객센터도 운영한다.

김슬아 컬리 대표는 이날 입장문을 통해 “이번 사고로 컬리 큐레이터분들과 고객분들께 심려 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

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