포스코 노사가 올해 임금협상에서 두 번째 잠정합의안을 마련했다. 첫 합의안이 조합원 투표에서 부결된지 13일 만이다. 노사는 기존 기본급 인상률을 유지하면서 추가 보상과 의료비 지원 개선 등을 반영했다.

20일 포스코에 따르면 노사는 이날 경북 포항 본사에서 임금협상 본교섭을 열고 잠정합의안을 도출했다.

포스코 포항제철소. 뉴스1

이번 합의안에는 기본급 2.6% 인상과 목표달성 격려금 350만원, 타결축하·노사화합장려금 220만원, 지역사랑상품권 50만원 지급 등이 담겼다. 앞선 합의안에서 격려금 20만원과 특별조정분 60만원 지급, 의료비 지원 개선 등 내용이 추가됐다.

포스코 노사는 지난달 30일 기본급 2.6% 인상을 골자로 첫 잠정합의안을 마련했다. 그러나 지난 7일 조합원 찬반투표에서 반대 51.69%, 찬성 48.31%로 부결되면서 재협상에 들어갔다. 올해 교섭에서는 임금 인상 폭을 둘러싼 노사 간 이견이 컸다. 노조는 기본급 7.1% 인상 등을 요구했지만, 회사는 철강업황 악화와 실적 부진을 이유로 난색을 보였다. 협상이 길어지면서 노조는 지난 9월 두 차례 부분파업을 벌였다. 포스코에서 파업이 발생한 것은 1968년 창사 이후 처음이다.

노조는 이달 28일 조합원 찬반투표를 실시할 예정이다. 투표에서 과반수 찬성을 얻으면 올해 임금협상은 최종 타결된다.

포스코 관계자는 “어려운 경영 여건에도 조기에 교섭을 마무리하고 엄중한 대내외 환경에 노사가 공동 대응하고자 잠정합의안을 다시 도출했다”며 “노사 상생을 위해 직원들과 지속적으로 소통하겠다”고 밝혔다.

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