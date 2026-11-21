인천 제물포구의회가 한 해 구정 운영을 점검하고 내년도 예산안 심의에 착수했다. 제물포구의회는 20일 제2차 정례회를 개회하고, 다음달 21일까지 32일간의 회기 일정에 돌입했다.

인천 제물포구의회, 제5회 제2차 정례회 개회

이번 정례회에서는 조례안 18건과 결의안 1건을 비롯해 올해 제2회 추가경정예산안 및 제1회 기금운용계획 변경안, 2027년도 예산안 등의 안건을 심의한다. 또 올해 행정사무감사와 구정질문을 벌일 예정이다. 주요 의사일정은 20일 제1차 본회의를 시작으로, 20일과 23일 각 상임위원회에서 소관 안건을 심사한다.

24일부터 내달 2일까지 행감을 실시한다. 이어 12월 2∼11일 상임위별 예산안 예비심사, 14∼15일 구정질문과 답변을 진행한다. 다음으로 14∼18일 예산결산특별위원회에서 예산안을 종합심사한 뒤 21일 제5차 본회의에서 주요 안건을 최종 의결하고 행정감 결과보고서를 채택할 예정이다.

유형숙 의장은 “행감에서 주요 사업을 면밀히 살피고, 구민들의 소중한 세금이 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 예산안을 꼼꼼히 심사하겠다”고 말했다.

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