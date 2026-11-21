미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)에서 활약하는 손흥민(34)의 올 시즌 보장 연봉이 약 149억원으로 집계됐다. 이는 리그 전체 선수 가운데 4위에 해당한다.

MLS 선수협회(MLSPA)가 20일(한국시간) 공개한 2026시즌 선수 연봉 자료(10월 6일 기준)에 따르면 손흥민의 연간 보장 금액은 1115만2852달러(약 149억원)다. 기본 연봉은 1036만8750달러이며, 계약금과 보장 보너스 등을 합산한 금액이다.

미국프로축구 메이저리그사커(MLS)의 손흥민이 이번 시즌 보장 연봉 4위로 집계됐다. 연합뉴스

손흥민은 지난 4월 발표된 연봉 자료에서 리오넬 메시(인터 마이애미)에 이어 리그 2위에 올랐다. 그러나 여름 이적시장에서 유럽 정상급 공격수들이 잇따라 MLS에 합류하면서 순위가 두 계단 내려갔다.

손흥민보다 높은 순위에는 로베르트 레반도프스키(시카고 파이어)와 앙투안 그리즈만(올랜도 시티)이 이름을 올렸다. 레반도프스키는 1951만달러(약 261억원)로 2위, 그리즈만은 1393만8354달러(약 186억원)로 3위를 기록했다.

연봉 1위 자리는 메시가 지켰다. 메시의 보장 연봉은 2833만3333달러(약 378억원)로 손흥민의 약 2.5배에 달한다.

지난 여름 이적시장에서 MLS에 합류한 로베르트 레반도프스키. 연합뉴스

이번에 공개된 보장 연봉은 기본급에 계약금과 보장된 보너스 등을 반영한 금액이다. 경기 출전이나 성적에 따라 지급되는 비보장 성과급과 선수 개인이 구단 또는 후원사와 별도로 맺은 계약 수입은 포함되지 않는다. 따라서 손흥민의 실제 연간 수입은 집계된 보장 연봉보다 많을 수 있다.

손흥민은 지난해 8월 잉글랜드 프리미어리그 토트넘 홋스퍼를 떠나 이적료 2650만달러(약 354억원)에 LAFC 유니폼을 입었다. 당시 이적료는 MLS 역대 최고액으로 알려졌다.

한편 손흥민의 소속팀 LAFC는 선수단 연봉 총액 3291만달러(약 440억원)로 리그 전체 구단 중 5위를 기록했다.

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