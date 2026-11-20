맞춤형 서핑교실에서 수업 중인 참가자 (제공=양양군서핑협회)

양양군체육회가 주관하고 양양군서핑협회가 수행한 ‘2026 양양 서핑 특화 프로그램’이 군민과 생활인구를 대상으로 운영됐다. 교육 목표인원을 전년 대비 두 배로 늘린 맞춤형 서핑교실은 목표 64명 대비 74명이 참여해 115.6%의 참여 실적을 기록했다.

사업은 서핑 명소로 알려진 양양에서도 군민의 참여 기회를 넓힐 필요가 있다는 문제의식에서 출발했다. 사업 기획 과정의 의견수렴에서는 바다에 대한 두려움, 경험과 수준에 맞는 강습의 필요성, 직장인과 가족이 참여할 수 있는 일정에 대한 요구가 확인됐다.

이에 양양군체육회와 양양군서핑협회는 지난해 운영 결과를 바탕으로 수요가 높았던 맞춤형 서핑교실을 확대하고 기초·체험형 교육을 강화했다. 올해 맞춤형 교실에는 목표 64명을 웃도는 74명이 참여했으며, 계획한 80회 수업을 모두 마쳤다. 교실은 참가자가 장비와 안전수칙을 익힌 뒤 패들링과 보드 위 자세, 일어서기 등을 반복 연습하도록 구성됐다. 교실은 직장인과 가족이 참여할 수 있도록 1·2기는 주말반, 3·4기는 여름 방학반으로 나눠 운영됐다. 교육비는 무료였고, 보드와 웻수트 등 장비도 제공됐다. 교실은 현남면 해양종합레포츠센터와 양양군 내 해변에서 진행됐다. 참가자는 10세 어린이부터 50대까지 폭넓었고, 주말반에서는 가족 단위 참여가 절반가량을 차지했다.

바다에 들어가기 전 지상에서 동작을 익힐 수 있는 랜드서핑 교실도 40명을 대상으로 40회 운영됐다. 이 교실은 균형 잡기와 체중 이동, 방향 전환을 연습하는 과정으로, 파도가 없는 날에도 서핑에 필요한 움직임을 익히는 입문자 대상 프로그램으로 운영됐다.

이번 사업은 문화체육관광부의 지역자율형 생활체육활동 지원사업으로 추진됐다. 체육회와 협회는 지역 서핑스쿨의 장비와 교육공간, 강사의 현장 경험을 활용해 군민과 양양을 찾는 생활인구를 대상으로 프로그램을 운영했다.

김연식 양양군체육회장은 “서핑도시라는 이름이 군민의 생활 속 경험으로 이어지려면 처음 배우는 사람도 자기 수준에 맞게 참여할 수 있어야 한다”며 “지난해 확인한 수요에 따라 교육 목표를 두 배로 확대했고, 이를 웃도는 참여로 이어졌다. 앞으로도 군민과 생활인구가 배움을 이어갈 수 있도록 강사들과 함께 교실을 넓혀 가겠다”고 말했다.

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