미국발 인공지능(AI) 악재와 통화긴축 우려가 겹치면서 국내 증시가 약세를 이어가고 있다. 외국인 자금 이탈이 가속화하며 코스피는 한주 만에 8% 가까이 밀려나 5000선 아래로 주저앉았다. 증권가에서는 기업 실적 대비 주가 하락이 과도하다는 진단과 함께 연말 반등을 위해서는 미국 금리 안정과 외국인 수급 회복이 관건이라는 분석이 나온다.

코스피가 전 거래일보다 267.93포인트(5.21%) 내린 4869.96에 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 지수가 표시돼 있다. 뉴시스

◆AI 악재·미 긴축 우려에 8% 급락

21일 한국거래소에 따르면 지난주(16∼20일) 코스피는 전주 마지막 거래일(5290.53)보다 420.57포인트(7.95%) 내린 4869.96으로 거래를 마쳤다. 한주 동안 유가증권시장에서 외국인이 4조5540억원, 기관이 4730억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 개인과 기타법인이 각각 2조6520억원, 2조3750억원을 순매수했으나 낙폭을 막기에는 역부족이었다.

특히 20일 하루에만 267.93포인트(5.21%) 급락하며 오전 11시54분 ‘매도 사이드카’가 발동됐고, 하루 만에 5000선 아래로 밀려났다. 이날 외국인과 기관이 각각 1조1320억원, 9513억원을 팔아치운 가운데 삼성전자(-7.01%·18만3100원)와 SK하이닉스(-5.92%·111만3000원) 등 대형 반도체주가 큰 폭으로 내렸다. 같은 기간 코스닥 지수도 전주 말(699.66) 대비 53.98포인트(7.72%) 떨어진 645.68로 마감했다.

코스닥 역시 20일 하루에만 39.13포인트(5.71%) 하락하며 지난 6일 이후 두주 만에 매도 사이드카가 발동됐다. 코스피는 지난 6월19일 장중 기록한 연고점(9385.59)과 비교하면 다섯달 만에 48.11% 떨어졌다.

◆앤트로픽 ‘성공적 데뷔’했는데 왜?

급락의 직접적인 배경은 미국 AI·반도체주를 덮친 복합 악재다.

19일(현지시간) 나스닥에 상장한 AI 기업 앤트로픽은 공모가(83달러) 대비 17.07% 상승 마감했으나 막대한 인프라 투자 대비 수익성 우려를 잠재우지 못했다. 오히려 앤트로픽 매수를 위해 기존 기술주를 처분하는 수급 쏠림이 나타나며 주가 하방 압력을 키웠다는 분석이 나왔다.

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여기에 도널드 트럼프 행정부의 대중국 AI 칩 추가 규제 검토 소식과 TSMC·삼성전자의 일부 중국 고객사 출하 중단 보도가 겹쳤다. 엔비디아에 이어 AMD까지 제재 대상 중국 기업에 소프트웨어를 지원했다는 의혹이 제기되면서 19일 뉴욕증시에서 AMD(-7.72%)와 엔비디아(-3.30%) 등 주요 반도체주가 일제히 하락했다. 반도체 비중이 높은 아시아 증시도 연쇄 충격을 피하지 못해 20일 대만 가권지수는 6.23% 급락한 3만6033.29, 일본 닛케이225지수는 5.06% 내린 5만6436.65로 마감했다.

미 연준의 추가 긴축 우려도 외국인 자금 이탈을 부채질했다. 물가 상승 압력이 이어지는 가운데 크리스토퍼 월러 연준 이사가 12월 기준금리 0.5%포인트 인상 가능성을 거론하면서 미국 10년물 국채금리가 5%대로 올라섰다. 고금리 장기화와 경기 둔화 우려가 겹치자 위험자산 회피 심리가 커지며 외국인의 매도세가 집중됐다.

◆“실적 대비 과도한 급락” 진단 우세

증권가에서는 이번 조정이 기업 펀더멘털 훼손보다 수급 악화와 심리 위축에 따른 과매도 구간이라는 진단이 우세하다.

유안타증권에 따르면 코스피의 2027년 이익 추정치는 한주간 14조8000억원 상향됐고, 이 중 정보기술(IT) 업종 상향 폭이 15조6000억원에 달했다. 이익 전망은 높아졌는데 주가만 급락한 셈이다.

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유진투자증권 이준영 연구원은 “코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 연초 10.2배에서 3.5배까지 낮아지는 등 이익 추정치 대비 하락 폭이 과도하다”며 “굵직한 대외 악재가 상당 부분 주가에 반영된 만큼 연말까지 이익 추정치가 유지되면 밸류에이션 매력이 부각될 가능성이 있다”고 분석했다. 한화투자증권 하장권 연구원도 과거 대형 기업공개(IPO) 8건 당시 코스피가 상장 전 10거래일 평균 3.0% 하락한 뒤 상장 후 20거래일에는 평균 2.8% 반등했다고 짚었다. 그는 “현재 주가는 2027년 이익 추정치의 60%를 부정하는 수준으로 팔 가격보다 살 가격에 가깝다”고 평가했다.

반도체 업황 자체의 둔화 징후가 뚜렷하지 않다는 분석도 나온다. 미래에셋증권 김영건 연구원은 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 12개월 선행 주가순자산비율(PBR) 기준 1.2∼1.3배로 AI 본격화 이전 수준까지 밀렸다고 짚었다. 반면 DDR5 D램 현물가격과 그래픽처리장치(GPU) 시간당 임대 가격은 여전히 견조하다는 진단이다. 김 연구원은 “앤트로픽이 상장으로 확보할 순유입 자금 약 1048억달러가 향후 1년 연산 인프라 약정 금액을 웃도는 만큼 이번 상장은 메모리 반도체 중장기 수요 기반을 강화하는 계기가 될 수 있다”고 설명했다.

◆연말 반등 열쇠는 미 금리와 외국인 수급

향후 연말 반등 여부는 대외 금리 안정과 외국인 매도세 진정에 달려 있다는 시각이 지배적이다. 신용융자잔고가 6월 고점 대비 31.3% 줄어 반대매매 등 추가 매도 압력이 상당 부분 낮아진 점은 긍정적이다. 서부텍사스산원유(WTI) 가격도 배럴당 80달러 초반으로 내려오며 향후 물가 부담을 덜어줄 여건이 형성되고 있다.

유안타증권 이재원 연구원은 “새로운 매수 주체가 등장하지 않더라도 외국인 순매도 강도만 둔화하면 반등이 가능한 구간”이라며 “결국 연말 ‘산타랠리’의 조건은 추가 실적 개선보다 AI 불확실성 완화, 미국 금리 안정, 외국인 수급 회복에 있다”고 강조했다.

다만 대내외 불확실성이 완전히 걷히지 않아 단기 변동성에 대비한 신중한 접근이 필요하다는 조언도 뒤따른다. 삼성증권은 “중장기 투자 매력은 유효하지만 당분간 변동성이 이어질 수 있어 공격적인 비중 확대보다 실적 대비 낙폭이 큰 우량주 중심의 분할 매수가 바람직하다”고 밝혔다. 유진투자증권 허재환 연구원도 “혼란한 시기에는 먼 미래의 기대보다 배당이나 자사주처럼 확실한 수익에 주력할 필요가 있다”고 말했다.

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