아시아 정상을 되찾기 위한 한국 여자핸드볼의 두 번째 도전이 시작됐다. 아시안게임에서 8년 만에 금메달을 목에 건 대표팀이 이번에는 아시아선수권대회 우승을 정조준한다. 2년 전 결승에서 한국의 연속 우승 행진을 가로막았던 일본과 다시 맞붙을 가능성도 있어 설욕 여부에 관심이 쏠린다.

대한핸드볼협회(회장 곽노정)는 제21회 아시아여자핸드볼선수권대회에 출전하는 여자 국가대표 선수단이 20일 오전 인천국제공항을 통해 개최지인 카자흐스탄 알마티로 출국했다고 밝혔다. 대한핸드볼협회 제공

대한핸드볼협회(회장 곽노정)는 제21회 아시아여자핸드볼선수권대회에 출전하는 여자 국가대표 선수단이 20일 오전 인천국제공항을 통해 개최지인 카자흐스탄 알마티로 출국했다고 밝혔다.

이번 대회는 11월23일부터 12월3일까지 열흘간 진행되며 한국을 비롯해 10개국이 참가한다. 상위 4개 팀에는 2027년 말 헝가리에서 개최되는 세계선수권대회 본선 출전권이 주어진다.

한국은 1987년 제1회 대회부터 지금까지 20차례 열린 아시아선수권에서 16차례 우승하며 최다 우승 기록을 보유하고 있다. 그러나 2024년 인도 뉴델리 대회 결승에서 일본에 24-25로 석패하며 7회 연속 우승이 무산됐다. 이번 대회에서는 통산 17번째 우승을 통해 아시아 최강의 자리를 되찾겠다는 각오다.

대진도 흥미롭다. 한국은 B조 1번 시드, 일본은 A조 1번 시드를 각각 배정받았다. 양국이 조 1위로 8강에 진출하면 대진상 준결승까지 만나지 않는다. 두 팀이 나란히 승리를 거둘 경우 결승에서 다시 맞붙는 구도가 만들어진다.

한국은 B조에서 우즈베키스탄(23일)을 시작으로 호주(24일), 인도(27일), 카자흐스탄(28일)과 차례로 맞붙는다. 조별리그 이후 30일 8강 토너먼트, 12월1일 준결승을 거쳐 3일 결승까지 치르는 일정이다. 결승은 한국시간 오후 8시에 열린다.

대표팀에는 이번 대회 우승과 함께 세계선수권 본선 진출권 확보라는 과제도 주어졌다. 상위 4개 팀에 주어지는 출전권을 확보해야 2027년 헝가리에서 열리는 세계선수권 무대에 설 수 있다.

한국 핸드볼의 국제 경쟁력 뒤에는 오랜 기간 이어진 SK의 후원이 자리하고 있다. SK는 최태원 회장이 2008년 대한핸드볼협회장에 취임한 이후 18년째 한국 핸드볼과 동행하고 있다. 핸드볼 전용경기장 건립과 남녀 국가대표팀 후원, 유소년 육성, 리그 운영 등 다방면에 걸쳐 투자했으며 누적 지원액은 1700억원을 넘어섰다.

특히 2023년 출범한 H리그는 국내 핸드볼의 저변 확대를 이끄는 주요 기반으로 평가받는다. 프로형 리그 운영과 마케팅 강화에 더해 스포츠 전문채널 및 온라인 생중계를 도입하면서 팬들의 접근성을 높이고 선수들이 안정적으로 경기력을 끌어올릴 수 있는 환경을 마련해 왔다.

지난해 2월 취임한 곽노정 대한핸드볼협회장도 선수단 훈련 환경 개선과 국제 교류 확대 등 현장 중심의 지원을 이어가고 있다. 협회와 SK는 이번 아시아선수권은 물론 내년 9월 예정된 로스앤젤레스(LA) 올림픽 아시아 예선에서도 대표팀이 좋은 성과를 낼 수 있도록 뒷받침할 방침이다.

한국 여자핸드볼이 아시안게임 금메달에 이어 일본에 내준 아시아선수권 왕좌까지 되찾고 통산 17번째 우승을 달성할 수 있을지 주목된다.

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