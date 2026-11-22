지방공항을 통해 입국하는 외국인이 증가하면서 ‘지역관광-공항’이 새로운 트렌드로 정착하고 있는 것으로 나타났다.

22일 한국공항공사 등에 따르면 지역 공항을 통해 관광명소를 찾는 외국인 관광객이 늘어나면서 김해·제주·청주공항의 국제선 이용객이 종전 기록을 넘어섰다.

김해공항 터미널 모습

올해들어 지난달까지 김해공항 국제선 승객은 1034만 명으로 지난해 동기(847만 명)보다 22.1% 늘어나면서 사상 최대를 기록했다. 9월 현재 청주공항을 통해 입국한 외국인은 지난해 같은 기간보다 59.5% 증가했다. 같은 기간 제주공항을 통해 입국한 외국인도 27.9% 늘었다.

한국공항공사는 이같은 추세를 감안할 경우 올해 지방공항 국제선 여객이 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망했다.

지역관광-공항이라는 새 트렌드의 정착은 외국인 관광객 유치 3000만명이라는 정부목표 실현을 위해서라도 절대적으로 필요하다.

지난달 28일 정부는 외국인 관광객 3000만명 시대를 열기 위해 내년 5대 지방공항 중심 관광권 육성에 범부처 협업으로 약 4100억원을 지원하고 숙박·교통·결제 등 관광객 수용 여건을 개선한다고 밝혔다.

제주공항 전경

최휘영 문화체육관광부 장관은 이날 방한객의 80% 이상이 수도권에 몰리는 현재 구조로는 지속 가능한 성장이 어렵다며 외국인 관광객 3000만명, 나아가 4000만명 시대를 준비하기 위한 첫 번째 조건으로 지역관광 활성화를 강조했다.

이를 위해 출입국, 공항 숙박, 교통, 결제 등에서 방한객이 조금이라도 느끼는 불편사항을 개선해야 한다고 말했다. 핵심 사업은 김해·대구·청주·무안·양양 등 5대 지방공항을 중심으로 관광 경로를 개발하는 ‘지방공항 중심 관광권’ 육성이다.

정부는 내년 예산안 기준으로 관계부처 사업을 연계해 약 4100억원 규모의 재정지원과 함께 규제 특례, 인공지능(AI) 실증을 종합 지원할 예정이라고 밝혔다.

지방공항을 이용해 지역 관광지로 직행하는 ‘관광-공항’ 모델은 외국에서는 이미 정착됐다는 평가다. 스페인 공항운영기업(AENA)은 항공사 대상 노선 패키지 인센티브제를 운용하고 있다. 신규 노선협상 시 수요가 집중되는 마드리드·바로셀로나공항의 취항을 조건으로 수익성이 낮은 지방·도서 공항의 동시 취항을 유도하는 패키지딜 방식을 적극 활용하고 있는 것이다. 이같은 정책때문에 지역 소규모 공항을 이용해 명소를 찾는 관광객이 매년 늘어나고 있는 것으로 나타났다.

AENA는 국영 관광청및 자치정부 관광청과 공동으로 항공마케팅 펀드를 운영하는 등 지방공항과 지역관광 발전의 컨트롤타워 역할을 맡고 있는 상태다.

국내에서도 AENA처럼 ‘관광-공항’모델은 지방공항을 이용한 외국인 관광객이 늘어나는 것을 감안할 경우 조기 정착 가능성이 커지고 있다.

한국공항공사는 지방공항의 경쟁력을 높이고 정부의 지역균형발전 정책을 뒷받침하기 위해 ‘지방공항 활성화 전담 TF’를 출범해 운영중이다.

한국공항공사는 TF를 통해 노선 유치와 시설·운영 개선 등 분야별로 추진해 온 과제를 전사 차원에서 통합해 현장의 다양한 현안을 신속하게 해결하고 공항별 활성화 대책을 본격적으로 추진하고 있다.

특히 슬롯과 인센티브 등을 전략적으로 활용해 항공사 유치 협상력을 높이고, 지자체·관광업계 등과 지역 관광콘텐츠를 연계한 공동 마케팅을 추진해 노선의 안정적인 정착을 지원하고 있다. 이를 바탕으로 ‘노선 유치-여객 증가-지역 관광·소비 확대’의 선순환 구조를 구축해 지방공항을 지역경제와 연결하는 관문으로 육성할 계획이다.

김원준 한국공항공사 사장은 “항공과 관광을 연계한 마케팅을 지속 추진해 지방공항으로 외국인 관광객을 지속적으로 유치하겠다”고 말했다.

또 “공항별 특성과 경쟁력을 면밀히 분석하고 전사적인 역량을 집중해 지방공항 활성화 대책을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

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