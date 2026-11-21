휘닉스 파크가 오는 22일 국내 스키장 가운데 가장 먼저 슬로프를 개장하며 26/27 겨울 시즌의 시작을 알린다.

휘닉스 파크는 당초 26일 스키장 개장을 계획했으나 최근 기온이 급격히 떨어지면서 제설 작업에 속도를 내고 개장 일정을 4일 앞당겼다. 짧은 제설 기간에도 고객들이 보다 일찍 겨울을 즐길 수 있도록 준비에 박차를 가해 국내 스키장 중 가장 먼저 시즌을 시작하게 됐다.

휘닉스 파크 전경. 휘닉스 파크 제공

개장일에는 초급자 코스인 도도 슬로프와 중급자 코스인 호크 슬로프 등 총 2개 슬로프를 우선 오픈한다. 스키를 처음 접하는 초급자부터 어느 정도 실력을 갖춘 중급자까지 함께 겨울 스포츠를 즐길 수 있도록 운영할 예정이다.

스키를 타지 않는 고객과 아이를 동반한 가족을 위한 겨울 콘텐츠도 마련했다. 스노우빌리지는 스키장 개장보다 이른 20일부터 운영을 시작한다. 눈썰매를 비롯한 겨울 놀이를 통해 어린이부터 어른까지 온 가족이 함께 겨울을 즐길 수 있어 스키를 타지 않는 고객들에게도 특별한 겨울 나들이를 선사할 것으로 기대된다.

시즌 시작을 기념한 특별 할인 혜택도 준비했다. 스키장 개장일인 22일부터 27일까지 리프트권은 3만원, 장비 렌탈은 7시간 기준 1만5000원에 이용할 수 있다. 스노우빌리지 역시 20일부터 12월 3일까지 오픈 기념 특별가인 1만원에 이용 가능하다.

숙박과 함께 스키를 즐기려는 고객들을 위한 특별 패키지도 선보인다. '26/27 시즌 오픈 기념 프로모션 패키지'는 콘도 스탠다드(4인실)과 리프트권, 호텔 조식이 포함된 상품이다. 2인 패키지 구매 시 리프트권과 조식 2인 혜택을 추가로 무료 제공한다. 2인 가격으로 최대 4인까지 함께 즐길 수 있는 실속형 상품으로 30일까지 한정 판매한다. 가격은 27만9000원부터다. 휘닉스 공식 홈페이지에서 구매할 수 있다.

휘닉스 파크 관계자는 "겨울이 오기만을 기다려온 많은 고객들이 하루라도 빨리 설원을 만날 수 있도록 개장 준비에 최선을 다했다"며 "개장 초기부터 고객들이 안전하게 스키를 즐길 수 있도록 슬로프 관리와 안정적인 운영을 최우선으로 준비하고 있다"고 전했다.

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