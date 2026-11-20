중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 주목받았던 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회동이 불발됐다. 트럼프 대통령은 19일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 마친 뒤 귀국길에 올랐다.

트럼프 대통령은 이번 아시아 순방 중 김 위원장과 만날 가능성을 거듭 언급했으나 북한은 호응하지 않았다. 지난해 10월 경주 APEC 정상회의 때도 트럼프 대통령이 김 위원장과 만나고 싶다는 뜻을 밝혔지만 회동은 성사되지 않았다.

북한 조선중앙TV는 김정은 국무위원장이 지난 15∼16일 북·중 접경 지역인 양강도 삼지연시의 관광지구 건설 현장을 현지지도했다고 17일 보도했다. 김 위원장과 부인 리설주가 15일 북포태산지구 스키관광휴양지에서 딸 김주애가 스키를 타는 모습을 지켜보고 있다. 조선중앙TV·뉴시스

트럼프 대통령의 순방 기간 김 위원장은 나흘 연속 지방 현장을 찾았다. 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 15∼16일 양강도 삼지연의 백두산 일대 관광지구를 시찰했다. 17∼18일에는 함경남도 리원군과 락원군의 양식장·온실농장 건설 현장과 함흥의 김정숙 해군대학을 방문했다.

북핵 문제를 둘러싼 양측의 입장 차는 여전하다. 북한은 미국에 핵보유국 지위 인정과 대북 적대시 정책 철회를 요구해 왔다. 반면 미국 국무부는 18일(현지시간) 공개한 동아시아정상회의(EAS) 결과 설명자료에서 “미국은 북한의 완전한 비핵화와 북한 관련 유엔 안전보장이사회 결의들을 충실히 이행하는 데 계속 전념하고 있다”며 기존 입장을 재확인했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지