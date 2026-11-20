가수 YENA(예나) (사진 제공=반다이남코코리아)

반다이남코코리아가 자사 복합 엔터테인먼트 매장 ‘FUN SQUARE(펀스퀘어)’의 첫 번째 앰배서더로 가수 YENA(예나)를 선정했다고 20일 밝혔다.

YENA는 공식 인스타그램에 건담과 꼬마곰 재키, 다마고치 등 다양한 IP 캐릭터들과 함께한 콘셉트 사진을 선보이며 활동에 나선다.

FUN SQUARE는 반다이남코코리아가 직접 운영하는 오프라인 IP 체험 공간이다. 건담, 다마고치, 치이카와, 원피스, 귀멸의 칼날 등 다양한 IP를 기반으로 가샤폰(캡슐토이), 제일복권, 트레이딩 카드 등 여러 상품과 콘텐츠를 한곳에서 선보인다.

또한 2024년 스타필드 수원점을 시작으로 영등포 타임스퀘어와 롯데월드몰, 롯데몰 김포공항점, 벨리타운 청량리점을 차례로 오픈했다.

이번 콘셉트 사진에서 YENA는 밝고 개성 넘치는 매력으로 다양한 캐릭터와 어우러지며 FUN SQUARE가 선보이는 다채로운 IP 문화를 표현했다.

YENA는 오는 27일 FUN SQUARE 롯데몰 벨리타운 청량리점을 방문할 예정이다. 매장을 둘러보며 다양한 IP 콘텐츠와 쇼핑을 직접 경험하고, FUN SQUARE의 콘텐츠를 소개할 계획이다.

반다이남코코리아 야마미치 후미아키 대표이사는 “YENA 씨의 밝고 긍정적인 에너지가 FUN SQUARE가 지향하는 ‘즐거움’, ‘새로운 발견’, ‘설렘’의 브랜드 이미지와 잘 맞는다고 판단해 첫 앰배서더로 기용했다”며 “이번 협업을 통해 새로운 고객에게도 FUN SQUARE의 매력을 널리 전달하고, 더 많은 분이 자신만의 마음에 드는 아이템을 찾으실 수 있기를 기대한다”고 말했다.

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