한국과 중국이 8년 만에 한·중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상을 타결하면서 업계에도 한한령(限韓令·한류 제한령) 해제를 향한 기대감이 맴돌고 있다.

K콘텐츠산업협의회는 20일 한국드라마제작사협회, 한국음악레이블산업협회를 포함해 11개 회원 협·단체 공동명의 성명서를 발표했다. 협의회는 이번 협상 타결이 중국 시장 내 한국 콘텐츠의 사업 환경을 개선하고 양국 콘텐츠산업 간 교류와 협력을 확대할 수 있는 중요한 계기가 될 것이라며 “비차별적 원칙을 처음으로 통상협정에 약속했고, 공동제작 대상도 넓어졌다. 중국 시장의 가장 큰 걸림돌이던 불확실성을 줄이고 예측 가능한 사업 기반을 마련했다는 데 의의가 있다”고 밝혔다.

10개월 만에 세 번째 정상회담 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의가 열리는 중국 선전에서 가진 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 이 대통령은 “한반도 평화와 안정은 양국의 공동이익에 해당하는 만큼 함께 노력해서 한반도 평화공존의 시대를 열어나가기를 바란다”고 말했다. 선전=이제원 선임기자

앞서 18일 양국은 FTA 서비스·투자 후속협상 타결을 발표했다. 이에 따라 중국은 영화·게임 분야에서 최혜국대우와 콘텐츠 사전심사의 비차별 원칙을 약속했다. 양국은 공동제작 대상을 영화에서 드라마·애니메이션·예능 등으로 넓히고, 투자 조건으로 기술 이전을 강요하지 않기로 했다.

이에 따라 2016년 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 이후 중국에서 이뤄진 한국 콘텐츠 제한, 이른바 한한령으로 불린 빗장이 풀릴 수 있을 것이라는 해석이 나온다. 다만 협의회는 실제 산업 현장에서 체감할 수 있는 성과로 이어지기 위해선 후속 절차와 산업별·장르별 구체적인 실행 방안을 함께 마련해야 할 것이라고 강조했다.

협의회는 정부에 협정의 정식서명과 발효를 신속히 마무리하고, 협상으로 인한 산업별∙장르별 변화의 내용과 그에 대한 대응방안을 즉시 업계와 공유할 것을 요청했다. 또 대중음악, 공연, 출판 등의 분야는 이번 발표만으로 협상 결과를 확인하기 어려운 만큼, 정부가 해당 분야의 협상 결과를 업계에 설명하고 필요한 후속 대책을 조속히 마련해야 한다고 짚었다. 특히 사전심사 시 비차별 원칙 적용을 명시적으로 밝히지 않은 분야에 대한 보완대책 마련을 요구했다.

이어 최혜국대우와 비차별 원칙이 사전심사 현장에서 실제로 지켜지는지 지속해서 점검하고, 이 과정상에서의 애로를 해결할 수 있도록 양국 정부가 함께하는 민관 협의 체계를 마련할 것도 부탁했다. 공동제작 확대가 실질적인 제작과 투자 확대로 이어질 수 있도록 현행 제도와 정책도 재검토해 구조화해달라고 당부했다.

협의회는 이번 성명 발표를 통해 한중 FTA 서비스·투자 후속협상의 성과가 콘텐츠산업 전반으로 확대되고, 국내 콘텐츠 기업들이 실질적인 시장 성과를 거둘 수 있도록 정부와 산업계 간 협력에 적극 나설 계획이다.

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