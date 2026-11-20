E채널 '서인영의 유행꼰대' 화면 캡처

가수 서인영이 재혼을 앞두고 아직 프러포즈를 받지 못했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 19일 방송된 E채널 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’에는 방송인 양상국이 일일 수강생으로 출연했다. 이날 서인영과 미미미누, 양상국은 다양한 이색 액티비티를 살펴보며 이야기를 나눴다.

방송에서는 2인 1조 달리기 대회에서 우승한 뒤 여자친구에게 프러포즈한 한 남성의 사연이 소개됐다.

이를 본 서인영은 “프러포즈를 이렇게 한 거야? 너무 아름답다. 로맨틱하다”며 감탄했다. 감동적인 프러포즈에 부러움을 드러낸 것도 잠시, 서인영은 “난 이번에도 프러포즈를 안 받았다”고 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.

예상치 못한 고백에 양상국은 “결혼하냐? 언제 하냐”며 깜짝 놀랐다. 서인영은 “나 또 결혼하잖아”라고 쿨하게 답하며 재혼 소식을 전했다.

이에 양상국은 서인영의 결혼 소식을 뒤늦게 알았다는 듯 “여기 와서 많이 알고 간다”고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 서인영은 오는 12월 26일 6세 연상의 사업가와 결혼식을 올릴 예정이다.

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