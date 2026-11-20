더불어민주당 윤리심판원이 27일 최민희 최고위원에 대한 징계 요구를 심의한다. 같은 회의에서 김민석 대표의 전당대회 당시 신천지 관련 발언에 대한 징계 청원을 정식 심사에 넘길지도 논의한다.

더불어민주당 김민석 대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 참석 최고위원의 발언을 듣고 있다. 옆자리 배석한 최민희 의원은 이날 회의에서 "이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵을 반대했다" 등 논란이 됐던 과거 발언에 대해 사과했다. 허정호 선임기자

20일 윤리심판원 관계자에 따르면, 윤리심판원은 27일 오전10시 윤리심판원 회의를 연다. 안건은 두 건이다. 최 최고위원에 대한 윤리감찰단 징계 요구 심의와 김 대표의 신천지 관련 발언 징계 요구 청원을 정식 심사에 올릴지를 논의한다.

앞서 최 최고위원은 지역구 당원들이 참여하는 단체 대화방에서 국회 취재 사진·영상 기자들을 ‘하이에나 떼’라고 표현해 논란을 샀다. 이후 지역구 비공개 간담회에서 ‘이재명 대통령이 민주당 대표 시절 윤석열 전 대통령의 탄핵에 반대했다’는 취지의 발언을 한 사실이 알려지면서 감찰 대상이 됐다. 청와대는 이와 관련해 “사실무근”이라고 밝혔다.

김 대표는 최 최고위원의 언행 논란이 불거진 12일 당 윤리감찰단에 즉시 조사를 지시했다. 15일 감찰 결과를 보고받은 뒤 해당 사안을 윤리심판원에 넘기도록 했다.

김 대표에 대한 징계 청원은 8·17 전당대회를 앞둔 당대표 선거 과정에서 그가 한 신천지 관련 발언을 문제 삼는 내용이다. 김 대표가 당시 ‘반명(반이재명)·분열주의·신천지 3자 연합’ 의혹을 제기한 것이 발단이다. 최 최고위원 등 이른바 친청(친정청래)계는 이 발언이 당에 해를 끼치는 행위에 해당한다며 김 대표도 징계 심사를 받아야 한다고 주장해 왔다.

박성준 수석대변인은 이날 최고위원회의 직후 27일 회의를 여는 주체는 김 대표 지도부가 아니라 당내 독립기구인 윤리심판원이라고 설명했다.

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