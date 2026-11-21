삼성전자와 대만 TSMC가 미국의 반도체 수출통제 정책에 따라 중국 고객사에 일부 칩 출하를 중단했다는 외신 보도가 나왔다.

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO·오른쪽)와 중국 공작원 의심을 받는 여성사업가 앨리스 황이 2024년 6월 대만 타이베이에서 열린 한 행사에서 포옹하고 있다. 세계일보 자료사진

19일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)가 복수 관계자의 말을 인용해 보도한 바에 따르면 삼성과 TSMC는 최근 중국 고객사에 미국 상무부에 허가를 신청하는 동안 특정 프로세서 출하를 중단하겠다고 통보했다.

미 상무부 산업안보국(BIS)은 지난 16일 승인된 반도체 설계업체나 허가받은 반도체 설계업체가 아닌 기업이 설계한 특정 첨단 반도체에 대해, 전공정 반도체 제조업체 또는 외주 반도체 조립·검사 업체(OSAT)가 이를 어느 국가로든 수출할 경우 수출허가를 받도록 하는 규정을 신설했다. 한국과 대만 등 제3국에서 생산되는 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 반도체에 대해서도 수출허가 요건을 강화한 것으로, 중국을 겨냥한 조치로 해석된다. 최근 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 스캔들 이후 미국 정부가 중국을 겨냥한 일련의 반도체 규제 강화 움직임으로 풀이된다.

엔비디아 로고. 로이터연합뉴스

이에 따라 중국 칩 설계업체가 AI 데이터센터용 고성능 칩을 삼성전자와 TSMC에 맡겨 생산하기 어려워졌다. 그동안 일부 중국 업체는 독립 패키징·테스트 업체를 거쳐 고성능 칩을 주문해왔다. 삼성전자의 중국 고객사에는 바이두의 AI 데이터센터 부문 쿤룬과 틱톡 모회사 바이트댄스가 포함돼 있다.

FT는 삼성전자와 TSMC는 가전 고객사에도 출하 중단을 통보했다고 전했다. TSMC는 샤오미, 오포, 비보 등 중국 스마트폰 업체의 칩을 생산한다. 한 업계 관계자는 FT에 “이번 조치가 중국 기술기업에 타격이 될 것”이라며 “스마트폰용 칩에는 허가가 나올 가능성이 크지만 지연으로 생산에 상당한 차질이 빚어질 수 있다”고 분석했다.

대만 TSMC 로고. 최근 미국 정부가 첨단 반도체의 중국 수출 규제를 강화하면서 삼성전자와 TSMC도 영향을 받고 있다. 로이터연합뉴스

그러나 삼성과 TSMC도 미국 정부의 허가심사가 끝날 때까지 출하가 지연되는 부담을 안게 됐다. 만약 승인이 나지 않을 경우 매출 손실로 이어질 가능성도 있다.

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