지난달 외국인 투자자가 국내 주식을 26조원 가까이 순매도한 것으로 나타났다. 9월에 이어 두달 연속 매도 우위를 이어간 반면 채권 시장에서는 순투자로 돌아섰다.

21일 금융감독원이 발표한 ‘2026년 10월 외국인 증권투자 동향’에 따르면 외국인은 지난달 상장주식 25조9780억원을 순매도했다. 9월(19조1160억원)에 이은 두달 연속 순매도다. 시장별로는 유가증권시장에서 25조150억원, 코스닥시장에서 9630억원을 각각 팔았다.

코스피가 하락 출발한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 4.08%(209.38포인트) 하락한 4928.51로 장을 출발했다. 코스닥 지수는 3.48%(23.83포인트) 내린 660.98로 개장했다. 뉴스1

10월 말 기준 외국인의 상장주식 보유 잔액은 1899조원으로 전월보다 396조9000억원 줄었다. 전체 시가총액(5587조6370억원)이 전월 대비 1013조7280억원 감소한 가운데 외국인 보유 비중도 34.0%로 0.08%포인트 낮아졌다.

지역별로는 미주(15조9000억원)와 아시아(5조6000억원), 유럽(2조1000억원), 중동(8000억원) 등 전 지역에서 순매도를 기록했다. 국가별로는 아일랜드(1조4000억원)와 프랑스(2000억원)가 순매수한 반면 미국(13조9000억원)과 싱가포르(2조7000억원) 등은 매도 우위를 보였다. 특히 미국의 순매도 규모는 지난 6월(23조1820억원) 이후 최대치다.

채권 시장에서는 9월 7조5690억원 순회수에서 지난달 순투자로 전환했다. 외국인은 지난달 상장채권 7조6250억원을 순매수하고 2500억원을 만기상환 받아 총 7조3750억원을 순투자했다. 지역별로는 유럽(4조9000억원)과 아시아(1조7000억원), 중동(1조5000억원)에서 자금이 유입됐고 미주(7000억원)는 순회수했다.

종류별로는 국채를 7조4000억원 순투자해 보유 잔액이 317조9000억원(96.2%)으로 늘었고, 특수채는 전월과 같은 12조4000억원(3.7%)을 유지했다. 이에 따라 10월 말 외국인의 상장채권 보유 잔액은 전월보다 7조5000억원 증가한 330조3000억원으로 전체 상장 잔액의 11.3%를 차지했다.

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